Ammonite’ın yıldızları birbirlerini övmeye doyamadı! Çıplak sahneler için 'alabileceğim en iyi hediyeydi' diyor

Çıplak sahneler yüzünden yılın çok konuşulan yapımlarından biri olan Ammonite’ın başrol oyuncuları Saoirse Ronan ve Kate Winslet birbirlerine övgü dolu sözler söylemeye devam ediyor. Her fırsatta karşılıklı olarak yatak sahnelerini ne kadar rahat çektiklerini anlatan ikili, zor anların altından başarıyla kalktı.

Kate Winslet, yakın arkadaşı ve başrol oyuncusu Saoirse Ronan için 25. doğum günü partisi düzenledi ve filmin yönetmeninden bu parti için çekim programını değiştirmesini istedi.

SAOİRSE RONAN: "HARİKA ZAMAN GEÇİRDİM"

Brooklyn, Little Women and Atonement'ın İrlandalı yıldızı Saoirse Ronan, “Bu alabileceğim en büyük hediyeydi” dedi. Saoirse Ronan, Kate Winslet’ın kendisi için hazırladığı partiyle ve filmle ilgili şunları söyledi:

"Harika zaman geçirdim. Daha önce hiç bu kadar yoğun ve dolu dolu bir seks sahnesi yapmamıştım. Ama onunla bunu yaparken kendimi çok güvende hissettim, sanki onunla her yere gidebiliriz."

Titanic filminin yıldızı Oscar ödüllü Kate Winslet geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, iki heteroseksüel oyuncu arasındaki ekran kimyasının kameralar durduktan sonra da devam ettiğini itiraf etmişti.

