Anadolu Efes 80 - 68 Galatasaray Doğa Sigorta

Anadolu Efes: 80 - Galatasaray Doğa Sigorta: 68

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Osman Sinan İşgüder

Anadolu Efes: Micic 10, Doğuş Balbay 3, Simon 4, Moerman 10, Dunston 12, Larkin 12, Yiğitcan Saybir 5, Metecan Birsen 4, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı 11, Buğrahan Tuncer 3, Ömer Can İlyasoğlu 6

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 10, Göksenin Köksal 2, Hayes 9, Harrison 3, Auguste 5, Arapovic 10, Hasan Emir Gökalp 8, Can Korkmaz 2, Ege Arar 8, Caner Erdeniz, Erol Can Çinko 11

1. Periyot: 24-14

Devre: 46-30

3. Periyot: 67-42

Beş faulle çıkan: 36.18 Sertaç Şanlı (Anadolu Efes)

Karşılaşma düşük tempoda başlarken Anadolu Efes, pota altından bulduğu basketlerle 4. dakikayı 7-6 üstün geçti. Galatasaray Doğa Sigorta, çeyrek boyunca rakibini boyalı alanda durdurmakta sorun yaşadı. Lacivert-beyazlılar, birinci periyodu 24-14 önde kapattı.

İkinci çeyreğin yaklaşık ilk 4 dakikasında hücum süresini iyi kullanamayan ve skor üretemeyen sarı-kırmızılı takım karşısında kısa oyuncularıyla etkili olan Anadolu Efes, 16. dakikada farkı 19 sayıya çıkardı: 36-17. Kenardan oyuna dahil olan isimlerin katkısıyla skor farkını koruyan ev sahibi ekip, Galatasaray Doğa Sigorta karşısında soyunma odasına 46-30 üstün girdi.