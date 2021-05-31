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Anadolu Efes Euroleague şampiyonu

31.05.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes THY Euroleague final maçında Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Köln'de oynanan THY Euroleague final maçında Anadolu Efes Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek kupanın sahibi olmayı başardı. Maçta en değerli oyuncu Anadolu Efes'ten Vasilije Micic oldu. Euroleague'de normal sezonun da en değerli oyuncusu seçilen Micic, Barcelona karşılaşmasında attığı 25 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu ve galibiyette önemli rol oynadı.

Anadolu Efes tarihinde ilk

Anadolu Efes, bu şampiyonlukla birlikte tarihinde ilk kez Euroleague şampiyonu oldu. 2018-2019 sezonunda Final-Four oynama başarısı gösteren Efes, geçen yıl ise sezonun koronavirüs pandemisinden dolayı iptal edilmesinin ardından kupayı bu yıl Türkiye’ye getirmeyi başardı. Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin ardından 2'nci kez Euroleague şampiyonluğunu Türkiye'ye getiren takım oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, verdikleri sözü tutmanın sevincini yaşadıklarını söyleyerek şampiyonluğu Türk halkına armağan ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Efes'i kutladı. Erdoğan, Twitter hesabından yayınladığı tebrik mesajında "Turkish Airlines EuroLeague finalinde Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes'i canı gönülden tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı kutlayarak, şu mesajı yayınladı:

"Ülkemizin, kulüpler bazında kazandığı en büyük zafer olan THY EuroLeague şampiyonluk kupasını, Fenerbahçe'nin ardından ikinci kez ülkemize getiren Anadolu Efes'e ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türk basketbolunun gelişimine her zaman destek olan, başta Anadolu Grubu adına Tuncay Özilhan olmak üzere, bu zaferin mimarı Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a, parkede mücadeleden vazgeçmeyen sporcu kardeşlerime, istatistikçisinden malzemecisine kadar Anadolu Efes Spor Kulübünün bütün ekibine şükranlarımı sunuyorum."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Anadolu Efes'i kutladı.

Çavuşoğlu, "Avrupa'nın devi Anadolu Efes. Euroleague ikinci kez Türkiye'nin, Anadolu Efes sporcularını, teknik ekibini ve yöneticilerini gönülden kutluyorum" dedi.

DHA, DW / HT, AI

© Deutsche Welle Türkçe

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