Anadolu Efes'in forma sırt sponsoru Bilyoner oldu

Anadolu Efes ve Bilyoner'in, Türk basketbolunu daha ileriye götürebilmek adına güç birliği yaptığını kaydeden Hitay, "A Milli Basketbol Takımı ile Anadolu Efes'e basketbol kültürünün yaygınlaşması noktasında katkı sağlamaya devam ediyoruz. Sponsorluklar, takımlara destek olduğu kadar, spora da yatırım olarak değerlendirilmeliler. Biz de Bilyoner olarak her branşta Türk sporunun gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Burada açıklamada bulunan Emin Hitay, Türk sporunun gelişimine her branşta katkı sağlamak istediklerini söyledi.

"Anadolu Efes Türkiye'de en çok basketbolcu yetiştiren kulüp. Türkiye'de bir ekol. Mirsadlardan başlayıp Hidayetlere, Mehmet Okurlar en son Cedi Osman. Bunlar hep Anadolu Efes'ten yetişip Türkiye'yi NBA'de temsil eden oyuncular. Milli takımların her kademesinde Anadolu Efes'in çok sayıda oyuncuları oldu ve hala var. Onun için bu sponsorluğun Anadolu Efes'e güç katacağını düşünüyoruz."

BAYDAR: ANADOLU EFES BİRÇOK İLKİN TÜRKİYE'DE LİDERİ

Bilyoner Genel Müdürü İlker Baydar da sponsorluk anlaşmasını Anadolu Efes ile yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Türk sporuna katkı yapmanın önemine de değinen Baydar, "Emin Bey'in de bahsettiği gibi bizim kurumsal bilincimiz gerçekten spordan aldığımız katma değeri spora geri verebilmek. Anadolu Efes birçok ilkin Türkiye'de lideri. Sporu, gençleri desteklediğimiz için, basketbolun gelişmesine katkıda bulunduğumuz için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes Kulübü Asbaşkanı Ahmet Boyacıoğlu da şunları kaydetti:

"Spor, kurlardan dolayı her geçen gün pahalanıyor. Bir sürü yabancı oyuncu oynatıyoruz. Dolayısıyla bizim bu tür güçlü sponsorlara her zaman ihtiyacımız var. Onlar sayesinde biz daha iyi takımlar kurup, daha başarılı oyunlar oynayacağız. Her yönüyle taraftarımızı mutlu etmeye çalışacağız."

(AA)