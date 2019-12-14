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“Anadolu Kadınları Bir Bâcıyân-ı Rûm Hikayesi” İstanbul’da sahnelenecek

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 14.12.2019 10:34 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan “Anadolu Kadınları Bir Bâcıyân-ı Rûm Hikayesi” adlı tiyatro oyunu 16 Aralık’ta İstanbul’da seyirciyle buluşacak.Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda rol alan zümrelerden birisi olan ve kadınların sosyal hayatın bütün alanlarında yer almasını sağlamak için eğitim öğretim faaliyetleri gerçekleştirilen, yeri geldiğinde düşmanla savaşan dünyanın ilk kadın teşkilatı Bâcıyân-ı Rûm’u tanıtmak için Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan oyunun İstanbul’daki ilk gösterimi 16 Aralık’ta Profilo Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

“Anadolu Kadınları Bir Bâcıyân-ı Rûm Hikayesi” İstanbul’da sahnelenecek

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan “Anadolu Kadınları Bir Bâcıyân-ı Rûm Hikayesi” adlı tiyatro oyunu 16 Aralık’ta İstanbul’da seyirciyle buluşacak.
Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda rol alan zümrelerden birisi olan ve kadınların sosyal hayatın bütün alanlarında yer almasını sağlamak için eğitim öğretim faaliyetleri gerçekleştirilen, yeri geldiğinde düşmanla savaşan dünyanın ilk kadın teşkilatı Bâcıyân-ı Rûm’u tanıtmak için Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan oyunun İstanbul’daki ilk gösterimi 16 Aralık’ta Profilo Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. Profesyonel tiyatrocular tarafından sahnelenen oyun ücretsiz olarak izlenebilecek.

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