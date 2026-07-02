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Anadolu'nun kolası: 2 bardak içmek, 20 bardak suya bedel!

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Etkisini artıran kavurucu sıcaklar, vatandaşları geleneksel ve doğal serinleme yöntemlerine yöneltti. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Diyarbakır’da, yüzyıllardır tüketilen meyan kökü şerbeti hem ferahlatıcı etkisi hem de sağlık açısından sunduğu faydalar nedeniyle yoğun ilgi görüyor.

Diyarbakır'da 40 dereceyi bulan sıcaklarda vatandaşların rağbet gösterdiği meyan kökü şerbeti hem serinletici etkisiyle hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla öne çıkıyor.

Anadolu nun kolası: 2 bardak içmek, 20 bardak suya bedel! 1

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Yüzyıllardır bölgede tüketilen meyan kökü şerbeti, doğal yapısı sayesinde vücut ısısını dengelemeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda sindirim sistemini rahatlatıcı, bağışıklığı destekleyici ve ferahlatıcı etkileriyle bilinen şerbet, özellikle sıcak saatlerde Diyarbakır sokaklarında en çok tercih edilen içecekler arasında yer alıyor.

KENTTE SERİNLEMEK İÇİN VATANDAŞLAR SIK TERCİH EDİYOR

Vatandaşlar, sıcak havalarda susuzluklarını gidermek ve serinlemek için buz gibi meyan şerbetine yönelirken, şerbet satıcıları da yoğun talep nedeniyle işlerinde artış yaşandığını belirtiyor.

Geleneksel lezzetleriyle bilinen Diyarbakır'da meyan kökü şerbeti, yazın en çok aranan doğal içeceklerinden biri olmaya devam ediyor.

Anadolu nun kolası: 2 bardak içmek, 20 bardak suya bedel! 2

"GÜNDE 20 BARDAK SU İLE 2 BARDAK MEYAN KÖKÜ EŞ DEĞERDİR"

Sur ilçesi Gazi Caddesinde meyan kökü şerbeti satışı yapan Ali Baturay, meyan kökü şerbetinin her derde deva olduğunu dile getirdi. Baturay, "Mide hastalıkları, böbrek hastalıkları, bağırsak hastalıkları için bire birdir. İştahı açar ve iltihabı kurutur. Günde 20 bardak su ile 2 bardak meyan kökü eş değerdir" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şerbet tarifi Diyarbakır su sıcaklık
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