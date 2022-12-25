Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Tıra ok gibi saplandı

Kaza dün akşam 22.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Gerede mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde giden 3 adet aynı firmaya ait tır şoförü Gerede gişelerini kaçırdı. Tır şoförleri, yalnızca ambulans, polis ve itfaiye ekiplerinin kullanabildiği acil dönüş noktasından kaçırdıkları gişelere dönmek istedi. 2 tır şoförü acil dönüş noktasından dönerek yoluna devam etti.

Ancak yabancı plakalı tırın şoförü Gürcistan uyruklu Sherzod K. acil dönüş noktasından dönmeye çalıştığı esnada, tırın dorsesi sol şeridi kapattı. Serkan Y. idaresindeki otomobil Ankara istikametine seyir halinde iken, sol şeridi kapatan dorseye adeta ok gibi sapladı. Diğer sürücüler, durumu 112 acil, polis, jandarma ve karayolları ekiplerine haber verdi.

SIKIŞTIĞI ARAÇTA HAYATINI KAYBETTİ

Karayolları ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de araçta sıkışan sürücüye müdahale etti. Otomobil sürücüsü Serkan Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç sürücünün cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından, cenaze aracıyla Gerede Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 1 buçuk saat tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan tır ve otomobilin yoldan kaldırılmasıyla, yol yeniden 3 şeritli olarak trafiğe açıldı. Yasak noktadan dönüş yapan ve kazada kusuru olduğu belirlenen TIR sürücüsü Sherzod K., jandarma tarafından gözaltına alındı. (İHA)

