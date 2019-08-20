Anadolu propolisinin beslenmeye etkisi

Arıların, bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip propolisin her geçen gün popülerliği artıyor ve geniş bir kullanım alanı buluyor. Konuya ilişkin alanında uzman doktorlar önemli değerlendirmelerde bulundu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, çocuklarda güçlü bir bağışıklık için propolis kullanımına dikkat çekiyor. Yapılan bilimsel araştırmalardan bahseden Kara, "Örneğin, 2006 yılında yayınlanan, Amerika’da Ohio Eyalet Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalışmada, çocuklarda üst solunum yolları enfeksiyonuna karşı propolisli bir karışım uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda, uygulanan propolisli karışımın, üst solunum yolları enfeksyonu vaka sayısında, semptomların süresinde ve hastalık gün sayısında azalma meydana getirdiği belirlenmiştir. Propolisin bileşiminde bulunan fenolik asitler ve flavonoidler yüksek antioksidan, antimikrobiyal ve antienflamatuvar etki gösteriyor; bu da hastalıklara karşı korunmaya ayrıca hastalık sırasında daha çabuk toparlanmaya yardımcı oluyor" ifadelerinde bulundu.

PROF. DR. KOTUROĞLU: DÜZENLİ BESLENMEYE DAHİL EDİLMELİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Güldane Koturoğlu ise, propolisin bir gıda takviyesi olarak düzenli beslenmeye dahil edilmesini önerdi. Propolisin ham halde tüketilemediğini ve doğru bir şekilde özütlenerek tüketilmesi gerektiğini belirten Koturoğlu, yüzde 10 oranında propolis içeren bir özütten çocukların günde 10 damla tüketebileceğini ve hastalık zamanında miktarı 4 katına kadar çıkarılabileceğini belirtti. Koturoğlu, "Hastalık döneminde, vücudun daha çabuk toparlanmasında propolisin önemli bir yardımcı. Hastalarımızda bunu birebir gözlemliyoruz. Hastalarımız medikal tedavi alırken de propolisi rahatlıkla tüketebiliyorlar” dedi. İNFERTLİTE TEDAVİSİNDE DE DESTEK OLARAK KULLANILIYOR



Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yard. Doç. Dr. Zahide Küçük de, propolisin infertilite tedavisinde de destek olarak kullanıldığının altını çizdi. Yapılan bilimsel çalışmalardan bahseden Küçük, "2012 yılında yayınlanan, Brezilya’da gerçekleştirilen bilimsel çalışmada propolisin sperm sayısı ve epididimis morfolojisi üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, propolis uygulamasının sperm üretimini artırdığı, epididimiste epitelyum yüksekliğini artırdığı ve üreme fonksiyonları üzerinde etkili olduğu ortaya konulmuştur. 2014 yılında yayınlanan, Çek Cumhuriyeti ve Amerika tarafından yürütülen bir başka çalışmada ise propolisin sperm mitokondriyal fonksiyonu üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, propolisin insan sperm hücrelerinde, in vitro koşullarda, mitokondriyal solunum verimliliğini arttırdığı ve böylece sperm hareketliliğini iyileştirme potansiyeline sahip olduğu gösterilmiştir" diye belirtti.

Dr. ÇAKIR: ÇOK KUVVETLİ BİR ANTİOKSİDAN



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Çakır da, "Propolis, çok kuvvetli bir antioksidan, antibakteriyel, antifungal ve antiviral. Nardan 80 kat daha fazla antioksidan maddeler içeriyor. Propolisin kanser, şeker hastalığı ve alerjik hastalıklara karşı koruyucu etkisiyle ilgili pek çok yayın var. Tabii yüksek bir antioksidan olduğu için, bağışıklık sisteminin desteklenmesinde önemli rol oynuyor. Bağışıklık güçlendirici mekanizmasına baktığımızda; yapılan bilimsel çalışmalarda, propolisin önemli bir bileşeni olan kafeik asit fenetil esterin, fagositik aktiviteyi arttırarak bağışıklık güçlendirici etki gösterdiği ortaya konulmuş. Bağışıklık her dönem önemli ve propolis; bağışıklığımıza destek olabileceğimiz tamamen doğal bir ürün” ifadelerini kullandı. Dr. ASTARCIOĞLU: OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUM

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, doğal bir arı ürünü olan propolisin çocuk sağlığı ve beslenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Doktorların, bilim insanlarının kullandığı bilimsel veritabanlarında propolis ile ilgili binlerce araştırma olduğundan bahseden Astarcıoğlu, propolisin bir ilaç olmadığını belirtirken, propolisin bir gıda takviyesi olarak düzenli kullanımında olumlu etkileri olduğuna dikkat çekti. Astarcıoğlu, "Propolis, çok güçlü antioksidan aktiviteye sahip. Çocuklarda da bağışıklığın güçlenmesi ve hastalıklara karşı korunmaya yardımcı oluyor. Ben de hastalarımdan bununla ilgili olumlu geri dönüşler alıyorum. Propolis tüketen çocukların hastalanma sıklığı daha az oluyor ve hastalandıklarında da iyileşme süresi belirgin oranda kısalıyor” diye konuştu.