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Analı kızlı çorbası nasıl yapılır? Analı kızlı çorbası malzemeleri neler?

09.04.2022 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Analı kızlı çorba, sahurda ve iftarda sofralarda başlangıç olarak yerini alabilir. Basit malzemelerle hazırlanan bu çorbanın tarifi de oldukça pratik. Peki analı kızlı çorbası nasıl yapılır? Analı kızlı çorbası malzemeleri neler? İşte ayrıntılar...

Analı kızlı çorbası nasıl yapılır? Analı kızlı çorbası malzemeleri neler?

Bulgur ve kıyma il hazırlanan analı kızlı çorba sıcacık tadıyla bu soğuk günlerde içinizi ısıtacak. Bu çorbayı evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki analı kızlı çorbası nasıl yapılır? Analı kızlı çorbası malzemeleri neler? İşte ayrıntılar...

ANALI KIZLI ÇORBASI MALZEMELERİ

1 kilogram orta bulgur
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı pul biber, tuz, sıvı yağ
1 demet maydanoz
1 kilogram kıyma
4 baş kuru soğan

ANALI KIZLI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

4 baş kuru soğanı ince ince doğrayın ve yağda hafif kavurun. Ardından kıymanın 250 gramıyla beraber kavurun. Baharatlarını ve maydanozu ilave ederek tuz serpin ve iyice karıştırıp soğumaya bırakın.

Kalan 750 gram kıymayı 4 su bardağı suyla yoğurun. Bulgurla kıymayı karıştırıp macun kıvamına gelene dek yoğurun ve yoğurduğunuz bulgurdan ceviz büyüklüğünde parçalar ayırarak yumurta şeklini verin. Afiyet olsun...


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