RİZE (AA) - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından, Anayasa Mahkemesinin "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan akademisyenlerin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda verdiği "hak ihlali" kararı, kabul edilemez olarak nitelendirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin, devletin 2016 yılında teröre ve hendek olaylarına karşı meşru şekilde yürüttüğü mücadeleleri "kasıtlı ve planlı bir kıyım, bilinçli sürgün politikası, bölge halklarına yönelik bir katliam, devletin vatandaşlarına uyguladığı şiddet" olarak adlandıran sözde barış bildirisine imza atan akademisyenlerin eylemlerini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirerek ceza almalarının "hak ihlali" olduğu yönünde skandal bir karar verdiği belirtildi.

Söz konusu kararın, göğsünü çekinmeden kurşunlara siper eden güvenlik güçleri ile ülkesini seven bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını derin bir üzüntüye sevk ettiği, şehitlerin aziz hatırasını yaraladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: