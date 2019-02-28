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Android One telefon satışları ne durumda?

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TEKNOLOJİ  | 28.02.2019 10:16 | Son Güncelleme

Android One telefon satışları MWC 19 etkinliğinde açıklandı. Google’ın gelir seviyesi düşük ülkeler için başlattığı Android One projesi görünüşe göre oldukça başarılı olmuş.

Android One telefon satışları ne durumda?

Google, akıllı telefon kategorilerinde güvenilir Android deneyimi sunmak için geçtiğimiz yıllarda kolları sıvamıştı. Google, bunun için 2014’te Android One programını başlatmış ve 2018’de ise bu platformu Android Go olarak yenilemişti. Şimdi ise Google bu iki girişimin nasıl performans gösterdiğine dair bilgiler paylaştı.

Google, programın başladığı 2014’ten bu yana kaç tane Android One cihaz sattığını açıklamadı. Ancak internet devi, Android One telefon satışlarının 2018’de tam yüzde 250 oranında arttığını belirtti.

Android One kapsamında telefon üreten firmalar arasında yer alan LG ve Motorola’ya Nokia’nın da eklenmesinin bu satışları olumlu bir şekilde etkilediğin altı çiziliyor.
HMD Global çatısı altında Nokia, geçen yıl boyunca çok sayıda Android One akıllı telefonu piyasaya sürdü. Nokia 9 PureView, Nokia 4.2 ve Nokia 3.2‘nin duyurusu sonrasında Google, 2019 boyunca program için daha fazla büyüme öngördüğünü belirtiyor.

Giriş seviyesi akıllı telefonların düşük performansıyla mücadele etmek için Google, birkaç yıl önce 1 GB RAM veya daha az akıllı telefonlar için Android Go’yu piyasaya sürmüştü. Bugün itibariyle, giriş seviyesi Android cihazların yüzde 50’sinden fazlası Android Go tarafından destekleniyor.

Hatta 1 GB RAM’e sahip telefonlar ile son zamanlarda Android 9.0 Pie Go Edition güncellemesi almıştı. Güncelleme açısından da bakacak olursak Android One projesinin ne kadar başarılı olduğunu anlayabilirsiniz.

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