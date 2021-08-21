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Angelina Jolie'den Afganistan isyanı: Mide bulandırıcı

21.08.2021 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, Afganistan’daki duruma dikkat çekmek için Instagram hesabı açarak bir Afgan kızın kendisine yazdığı mektubu paylaştı.

Angelina Jolie'den Afganistan isyanı: Mide bulandırıcı

Daha önce sosyal medya hesabı olmayan Angelina Jolie, açtığı Instagram hesabında "Temel insan hakları için mücadele veren insanların hikayelerine" yer vereceğini belirtti.

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AFGAN KIZIN MEKTUBUNU PAYLAŞTI

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) iyi niyet elçisi olan Jolie, bir Afgan kızın yazdığı mektubu paylaştığı ilk gönderisinde, 11 Eylül’den iki hafta önce Afganistan’da Taliban’dan kaçan Afgan mültecilerle görüştüğünü yazdı.

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Jolie, Afganların ülkelerini saran korku ve belirsizlik nedeniyle yeniden yurtlarından olmaları karşısında üzüntüsünü ifade etti.

İMKÂNSIZ BİR BAŞARISIZLIK!

Oyuncu "Bunca harcanan zaman ve paradan sonra, dökülen kanın ve kaybedilen hayatların bu sonuca ulaşması, anlaşılması imkânsız bir başarısızlık." yorumunu yaptı.

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"MİDE BULANDIRICI"

Jolie, "dünyanın en yetenekli insanları" olarak tanımladığı Afgan mültecilerin yük gibi görülmesini de "mide bulandırıcı" olarak değerlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Angelina Jolie
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