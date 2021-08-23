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Angelina Jolie, ‘Eternals’ filmi için şaşırtan bir itirafta bulundu

23.08.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar ödüllü Chloé Zhao'nun yönettiği Marvel filmi Eternals, büyük bir merakla bekleniyor. Filmin başrolünü üstlenen Hollywood yıldızı Angelina Jolie, çekimler sırasında zorlandığını itiraf etti. Jolie, özellikle filmin eğitim sürecinde yaşadığı anları anlattı.

Angelina Jolie, ‘Eternals’ filmi için şaşırtan bir itirafta bulundu

Marvel hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği Eternals filminde Thena karakterine hayat veren Angelina Jolie, rolüne hazırlanırken yaşadığı zorluklardan bahsetti. Independent Türkçe'nin haberine göre; Jolie filme hazırlanmak için bale dersleri aldı ve bir dizi farklı silahın nasıl kullanılacağını öğrendi.

Çekimler sırasında fiziksel olarak silah kullanmadığını belirten Jolie, “Antreman yapmak en tuhaf olaylardan biriydi. Çünkü bir şeyleri fırlatıyor, kapıyor ya da ikiye bölüyordum. Ancak fiziksel olarak ortada bir şey yoktu. Biraz delirdiğimi hissettim” dedi.

“ŞU ANA KADAR YAPTIĞIM EN BÜYÜK ŞEY”

Marvel Sinematik Evreni'nin merakla beklenen yeni filminde Jolie kozmik enerjiden herhangi bir silah yaratabilen Thena isimli akrobatik savaşçıyı canlandırıyor. Jolie ayrıca Eternals'ın şu ana kadar yaptığı kesinlikle en büyük şey olduğunu söyledi.

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Angelina Jolie
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