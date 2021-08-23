Angelina Jolie, ‘Eternals’ filmi için şaşırtan bir itirafta bulundu

Marvel hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği Eternals filminde Thena karakterine hayat veren Angelina Jolie, rolüne hazırlanırken yaşadığı zorluklardan bahsetti. Independent Türkçe'nin haberine göre; Jolie filme hazırlanmak için bale dersleri aldı ve bir dizi farklı silahın nasıl kullanılacağını öğrendi.

Çekimler sırasında fiziksel olarak silah kullanmadığını belirten Jolie, “Antreman yapmak en tuhaf olaylardan biriydi. Çünkü bir şeyleri fırlatıyor, kapıyor ya da ikiye bölüyordum. Ancak fiziksel olarak ortada bir şey yoktu. Biraz delirdiğimi hissettim” dedi.

“ŞU ANA KADAR YAPTIĞIM EN BÜYÜK ŞEY”

Marvel Sinematik Evreni'nin merakla beklenen yeni filminde Jolie kozmik enerjiden herhangi bir silah yaratabilen Thena isimli akrobatik savaşçıyı canlandırıyor. Jolie ayrıca Eternals'ın şu ana kadar yaptığı kesinlikle en büyük şey olduğunu söyledi.



