Angelina Jolie, Eternals filminin yayınlamasını yasaklayan ülkelere seslendi: Bu çok üzücü

Marvel’in son filmi Eternals’ın Suudi Arabistan , Katar ve Kuveyt'te iki erkeğin öpüştüğünü gösteren bir sahne nedeniyle filmin gösterimden kaldırıldığı bildirildi. İddiaya göre ülkelerdeki yerel sansürcüler Disney'den filmde düzenlemeler yapmasını istedi ancak stüdyonun bunu reddetmesi üzerine Marvel filmini tamamen gösterimden kaldırmaya karar verdiler .

Film, eşcinsel bir süper kahramanın yer aldığı ilk film ve Phastos (Brian Tyree Henry tarafından canlandırılıyor) ile ekrandaki kocası Ben (Haaz Sleiman) arasındaki bir öpüşme sahnesini gösteriyor. Çiftin de bir oğlu olduğu görülüyor.

“GURUR DUYUYORUM”

Eternals filminde Thena karakterini canlandıran yıldız oyuncu Angelina Jolie sansür çağrısı yapan ülkelere, “Bu durum gerçekten üzücü. Phastos'un sahip olduğu aileyi, bu ilişkinin ve bu sevginin güzelliğini hala göremeyen insanların olduğu bir dünyada nasıl yaşadığımızı hala anlamıyorum. Buna nasıl kızılır, tehdit edilir, onaylanmaz, takdir edilmez? Marvel ile bu sahneleri kesmediği için gerçekten gurur duyuyorum” dedi.



