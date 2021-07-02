Angelina Jolie ile The Weeknd aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri

Kendisi gibi oyuncu olan Brad Pitt ile ayrılığından sonra adı kimseyle anılmayan Angelina Jolie'nin kalbini, şarkıcı The Weeknd'e kaptırdığı konuşuluyor.

Dün akşam Los Angeles'taki bir restorandan baş başa çıkarken görülen Jolie ile Weeknd'in yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları ortaya atıldı.

AŞK BİTTİ

Gerçek adı Abel Makkonen Tesfaye olan Kanadalı şarkıcı The Weeknd, model Bella Hadid ile 2015 yılında ilişki yaşamaya başlamıştı.

İkili, geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini noktalamıştı.

Weeknd, 'Over Now' (Bitti) adlı yeni şarkısı ile bu ilişkiyi geride bıraktığını dünyaya ilan etmişti.

"DÖNÜŞÜMÜZ YOK"

Ünlü şarkıcının kendisinin yazdığı parçada, "Dönüşümüz yok / Eskisi gibi olamıyoruz / Bitti / Artık aklını bu aşkla daha fazla kurcalama" sözleri geçiyordu.

Hadid, bunun üzerine sosyal medya hesabından zaman zaman ağladığı anları paylaşmıştı.

