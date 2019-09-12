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Angelina Jolie’nin oğlu Maddox Brad Pitt ile ilgili sessizliği bozdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 14:08 | Son Güncelleme

Angelina Jolie'nin en büyük oğlu Maddox, Brad Pitt ile aralarında gergin bir ilişki olduğu konusunda çıkan haberlerle ilgili konuştu.

Angelina Jolie’nin oğlu Maddox Brad Pitt ile ilgili sessizliği bozdu

Ünlü oyuncu Angelina Jolie’nin, Brad Pitt’e boşanma davası açmasında etkin rolü olduğu söylenen altı çocuğundan en büyüğü Maddox ilk defa sessizliğini bozdu.

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Şu an Güney Kore’deki Yonsei Üniversitesi’nde okuyan 18 yaşındaki Maddox’ın ünlü oyuncu ve eski üvey babası Brad Pitt hakkında sorulan sorulara, In Touch dergisindeki röportajda cevap verdi.

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Ünlü çift boşanmadan önce Maddox ile Pitt arasında gergin bir ilişki olduğu gelen haberler arasındaydı.

Maddox ve Pitt’in arasının boşanma davası sürecinde açık olduğu ve özel jetle çıktıkları bir seyahatte, Pitt’in Maddox ile kavga yaşadığı hatta oğluna şiddet uyguladığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. S

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öylenene göre bu olay, Jolie’nin iki yıllık evliliğini sonlandırmak için boşanma davasını açmasını tetiklemişti.

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In Touch’da yayınlanan röportaja göre eski üvey babası Brad Pitt ile ilişkisinin bitip bitmediği sorusuna “Her ne olursa olsun” şeklinde kısa bir yanıt verdi.

Bu sorulara karşı üzgün görünmemesi ve aldırmaz tavırları dikkat çekti. Babasının kendisini yeni okulunda ziyaret etmesi durumunda ne yapacağı konusunda ise “Neler olacağı hakkında bi fikrim yok” yanıtını verdi.
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US Weekly’nin yaptığı habere göre Brad Pitt, Maddox ile tüm ilişkisini kesmiş durumda. Ünlü oyuncu, Maddox’un üniversite planını da medyadaki haberler sayesinde öğrendiği söyleniyor. Aktarılan haberlere göre Maddox, kendisini Brad Pitt’in oğlu olarak görmüyor.
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Güney Kore’deki Yonsei Üniversitesi’nde Biyokimya eğitimine başlayan Maddox, Korece öğrenmeye çalışıyor. Annesi Angelina Jolie ise geçtiğimiz ay oğlu ile birlikte Seul’deki okuluna gitmiş ve yanında bulunan bir grup öğrenciye oğlundan ayrılacağı için oldukça üzgün olduğunu belirtmişti.
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Jolie’nin, Maddox’un yanı sıra Pax (15), Zahara (14), Shiloh (13) ve Vivienne ve Knox (11) olmak üzere toplam altı çocuğu bulunuyor.

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Angelina Jolie maddox brad pitt

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