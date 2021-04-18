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Anıl Altan: Doğum günün kutlu olsun güzel karım

18.04.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anıl Altan, kendisi gibi oyuncu olan ve 17 Mart'ta 35 yaşına basan eşi Pelin Akil'in doğum gününü kutladı.

Anıl Altan: Doğum günün kutlu olsun güzel karım

2016 yılında Anıl Altan ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Pelin Akil, 35 yaşına bastı. Altan, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından da kutladı. Kızları Lalin ve Alin ile objektif karşısına geçen çift, adeta mutluluklarını gözler önüne serdi.

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Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Anıl Altan, eşine, "Doğum günün kutlu olsun güzel karım. Güzel anne... Hep birlikte kızlarımızla beraber mutlu, sağlıklı, nice güzel senelerimiz, senelerin olsun" sözleriyle seslendi.

Oyuncunun gönderisi kısa sürede 165 binden fazla beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Anıl Altan kimdir? Pelin Akil
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