Anıl Altan'ın oyuncu eşi Pelin Akil hamile

Instagram'ın en sevilen çiftlerinden olan Anıl Altan ve Pelin Akil’den güzel bir haber var!

İki yıl önce Anıl Altan’la evlenen Pelin Akil’in, üç aylık hamile olduğu öğrenildi. Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, oyuncu, bu mutlu haberi sadece ailesiyle ve arkadaşlarıyla paylaştı.

Karnı belli olmasın diye bol kıyafetler giymeyi tercih eden Akil'in gazetecilerin görüntü almaması için karnını kapatarak önlem aldığı öğrenildi.

Akil'in geçtiğimiz aylarda da hamile olduğu iddia edilmiş hatta takipçileri ünlü oyuncunun fotoğraflarının altına yorum yağdırmıştı. Akil ise bu iddialara yanıt vermemişti.



