Animal Kingdom yıldızı başrolü kaptı

Derek Presley’nin yazıp yönettiği 2020 yapımı Red Stone filminin devam halkası olan Boon’un oyuncu kadrosu şekilleniyor. İlk filmde olduğu gibi Boon filminde de başrolü Neal MecDonough üstlenirken ona Jason Scott Lee, Christiane Seidel, Gabrielle Carteris, James Madio gibi isimler eşlik edecek.

CHRİSTİNA OCHOA HAKKINDA

Boon’un oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha eklendi. Son olarak Animal Kingdom dizisinde boy gösteren Christina Ochoa, Boon’un kadrosuna dahil oldu.

Ochoa kısa süre önce TNT'nin Animal Kingdom'da Renn Randall olarak ve ABC'nin A Million Little Things filminde Ashely Morales olarak rol aldı. Ayrıca Valor, Blood Drive, Matador ve I Hate My Teenage Daughter'da rol aldı.



