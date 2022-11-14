Anında hazırlanıyor: Puf puf mayasız pişi tarifi! Mayasız pişi nasıl yapılır?

Pişi yediden yetmişe herkesin favori yiyeceklerinden. Hem tatlıyla hem tuzluyla uyum sağlayan pişinin anında hazır olmasını istiyorsanız mayasız pişi tarifini tercih edebilirsiniz. Üstelik bu pişi de puf puf kabarıyor ve çıtır çıtır oluyor.

MALZEMELER 1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

3 - 3,5 su bardağı un

Kızartmak için:

1 su bardağı sıvı yağ

TARİF Yumurta ve yoğurdu güzelce çırpın. İçine tuz ve kabartma tozu ekleyin.

Azar azar unu ekleyip, ele yapışmayacak bir kıvama gelene kadar yoğurun.

Hamurunuzu on dakika kadar dinlendirdikten sonra merdane yardımıyla açın. Orta kalınlıkta bir hamur olmalı.

İster bardak yardımıyla isterseniz yuvarlak bir kalıpla hamurunuzu kesin.

Yağı ocağa alın. Yağınız iyice kızınca pişileri tavaya alıp arkalı önlü kızartın.

Tüm hamuru bu şekilde kızarttıktan sonra pişileriniz hazır!

AFİYET OLSUN!

