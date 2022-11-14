Anında hazırlanıyor: Puf puf mayasız pişi tarifi! Mayasız pişi nasıl yapılır?

Pişi en sevilen kahvaltılıklar arasında bulunuyor. Puf puf kabaran ve çıtırdayan pişiler herkesin sevdiği ortak lezzetlerden. Pişi yapımı oldukça kolay olsa da mayalı pişileri beklemek can sıkıcı olabiliyor. Anında hazırlanan mayasız pişi tarifi arıyorsanız ve mayasız pişi nasıl yapılır? merak ediyorsanız bu tarifi denemelisiniz.
Pişi yediden yetmişe herkesin favori yiyeceklerinden. Hem tatlıyla hem tuzluyla uyum sağlayan pişinin anında hazır olmasını istiyorsanız mayasız pişi tarifini tercih edebilirsiniz. Üstelik bu pişi de puf puf kabarıyor ve çıtır çıtır oluyor.
MALZEMELER
1 su bardağı yoğurt
1 adet yumurta
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
3 - 3,5 su bardağı un
Kızartmak için:
1 su bardağı sıvı yağ
TARİF
Yumurta ve yoğurdu güzelce çırpın. İçine tuz ve kabartma tozu ekleyin.
Azar azar unu ekleyip, ele yapışmayacak bir kıvama gelene kadar yoğurun.
Hamurunuzu on dakika kadar dinlendirdikten sonra merdane yardımıyla açın. Orta kalınlıkta bir hamur olmalı.
İster bardak yardımıyla isterseniz yuvarlak bir kalıpla hamurunuzu kesin.
Yağı ocağa alın. Yağınız iyice kızınca pişileri tavaya alıp arkalı önlü kızartın.
Tüm hamuru bu şekilde kızarttıktan sonra pişileriniz hazır!
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.