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Anında hazırlanıyor: Puf puf mayasız pişi tarifi! Mayasız pişi nasıl yapılır?

14.11.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pişi en sevilen kahvaltılıklar arasında bulunuyor. Puf puf kabaran ve çıtırdayan pişiler herkesin sevdiği ortak lezzetlerden. Pişi yapımı oldukça kolay olsa da mayalı pişileri beklemek can sıkıcı olabiliyor. Anında hazırlanan mayasız pişi tarifi arıyorsanız ve mayasız pişi nasıl yapılır? merak ediyorsanız bu tarifi denemelisiniz.

Anında hazırlanıyor: Puf puf mayasız pişi tarifi! Mayasız pişi nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon 349kal

Pişi yediden yetmişe herkesin favori yiyeceklerinden. Hem tatlıyla hem tuzluyla uyum sağlayan pişinin anında hazır olmasını istiyorsanız mayasız pişi tarifini tercih edebilirsiniz. Üstelik bu pişi de puf puf kabarıyor ve çıtır çıtır oluyor.

MALZEMELER

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 adet yumurta
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 3 - 3,5 su bardağı un
  • Kızartmak için:
  • 1 su bardağı sıvı yağ

TARİF

  • Yumurta ve yoğurdu güzelce çırpın. İçine tuz ve kabartma tozu ekleyin.
  • Azar azar unu ekleyip, ele yapışmayacak bir kıvama gelene kadar yoğurun.
  • Hamurunuzu on dakika kadar dinlendirdikten sonra merdane yardımıyla açın. Orta kalınlıkta bir hamur olmalı.
  • İster bardak yardımıyla isterseniz yuvarlak bir kalıpla hamurunuzu kesin.
  • Yağı ocağa alın. Yağınız iyice kızınca pişileri tavaya alıp arkalı önlü kızartın.
  • Tüm hamuru bu şekilde kızarttıktan sonra pişileriniz hazır!

AFİYET OLSUN!

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