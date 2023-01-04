Anıt zıt anlamlısı nedir? Anıt kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Anıt kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. "An-" fiiline "+Ut" ekinin eklenmesiyle türetilen anıt kelimesi sık sık kullanılmaktadır. Anıt kelimesi hem yazı hem de konuşma dilinde sıklıkla kullanılan sözcüklerden birisidir. Türkçeyi daha etkili bir şekilde kullanabilmek için kelimelerin tam anlamının bilinmesi gerekmektedir. Anıt kelimesi birden fazla anlama sahiptir. Türk Dil Kurumuna göre anıt kelimesinin anlamı:

Önemli bir olayın veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide

Önemi ve değeri çok olan eser veya kişi

Anıt kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı kelimeler, karşıt anlamlı adı ile de bilinmektedir. Anlamları tamamen farklı ve anlamca birbiriyle çelişen sözcüklere zıt anlamlı kelimeler yan karşıt anlamlı kelimeler adı verilmektedir. Zıt anlamlı kelimelerin bilinmesi ile dilimizi daha doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Zıt anlamlı kelimeleri kullanmak ifadelerimizi daha anlaşılır kılmakla birlikte ifadelerimizi güçlendirir ve daha akıcı olmasını sağlar.

Türkçede birçok kelimenin zıt anlamlısı olmasına karşın bazı kelimelerin de zıt anlamlı bulunmamaktadır. Bunlardan biri de anıt kelimesidir. Anıt kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük yoktur. Anıt kelimesiyle tam olarak karşıt anlama sahip anıt zıt anlamlısı kelime yoktur.

Anıtın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Anıt kelimesinin zıt anlamı bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir zıt anlamı bulunmayan anıtın zıt anlamlısı ile örnek cümleler de verilmesi mümkün değildir. Anıt kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse: