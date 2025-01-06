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  4. Ankapark skandalında yeni perde! Osman Gökçek'i terleten soru: "Muhatap değilim"

Ankapark skandalında yeni perde! Osman Gökçek'i terleten soru: "Muhatap değilim"

06.01.2025 14:49
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yaptırılan ve 7 ay sonra işletilemediği için kapanan Ankapark'taki dinozorlara 98,4 milyon ödenmişti. Dinozorların üçte bir fiyatına 31,8 milyon liraya satın alınan yere satıldığı ortaya çıktı. Gazeteciler Gökçek'in oğlu AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'e dinozorlarla ilgili soru sordu. Gökçek soruyu "Konunun muhatabı değilim" diyerek geçiştirdi.

Ankara'da inşasına 98,4 milyon lira harcanan Ankapark bekleneni veremedi. Harcanan para hem Ankara halkında hem de Türkiye çapında büyük tartışmalara yol açmıştı. Dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in imzasını taşıyan Ankapark'taki dinozorlar bugünün parasıyla maliyetinin 3'te 1 fiyatına satıldı.

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1 SENE İÇİNDE FİİLEN KAPANMIŞTI

Sözcü'de yer alan habere göre, Ankapark'ın inşasına, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in "Türkiye’nin en büyük tema parkı" olacağı iddiasıyla 2013 yılında başlandı. Ankapark, 2019 yılında ziyarete açılmıştı.

Ankapark, GBM Ticaret-Çelik Ortak Girişim Grubu'na yıllık 26 milyon 400 bin lira bedel karşılığında 29 yıllığına kiralandı.

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Ankapark'ın işletmeci şirketin borçlarından dolayı Eylül 2019'da parkta haciz işlemi yapılmış ve parkın 2 milyon lira birikmiş elektrik borcu nedeniyle Aralık 2019'da elektriği kesilmişti.

Ziyaretçi sayısındaki düşüş nedeniyle Şubat 2020'de park fiilen kapandı. Ankapark, 3,5 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından Temmuz 2022'de ABB'ye devredildi.

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3 KAT FAZLA PARA ÖDENDİ

2013’te Çin'li bir şirketten 246 adet plastik dinozor için 2 milyon 783 bin dolar, günümüz değeriyle 98.4 milyon TL ödenirken, bugün aynı dinozorlar için Çinli firmanın verdiği teklif 900 bin dolar yani 31.8 milyon TL.

Bu hesaptan yola çıkarak yaklaşık 12 yıl önce Çinli firmaya dinozorlar için ederinden 3 kat fazla para ödendiği açığa çıkmış oldu.

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Edinilen bilgiye göre, toplamda 801 milyon dolara mal olan Ankapark'ta bulunan T-Rex dinozor için 2013’te Çinli firmaya 341 bin 758 dolar ve güncel değerle 12 milyon TL verildi.

Çinli firmada T-Rex’in bugünkü güncel fiyatı 120 bin dolar, yani 4.2 milyon TL. T-Rex’in üç kat fazla paraya alındığı belirlendi.

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OĞUL GÖKÇEK'E ANKAPARK SORULDU: "MUHATAP DEĞİLİM"

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in oğlu AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'e dinozorlarla ilgili gazeteciler soru yöneltti.

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Oğul Gökçek, bir gazeteciden gelen Ankapark sorusunu "Konunun muhatabı ben değilim" diyerek geçiştirdi.

Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Osman Gökçek Ankara ABB ankapark
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