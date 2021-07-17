Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ümitcan Uygun açıklaması

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in, geçen yıl 3 Haziran’da Keçiören’deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı.

Sema Esen’e, ölümünden yaklaşık 3 ay önce şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından ifadesi alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun’un, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Görüntüler üzerine 10 Ocak’ta gözaltına alınan Ümitcan Uygun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek’ suçundan tutuklanmıştı.

Ümitcan Uygun’un avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti. Yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Uygun, Ankara 1’inci Sulh ceza Mahkemesi kararıyla dün gece tahliye edildi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Tepki çeken tahlikle kararıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'dan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından 6 ayı geçemez' hükmü karşısında, şüpheli Ümit Uygun hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme' suçundan verilen tutuklama kararının kaldırılması ve adli kontrol altına alınmasına karar verildiği anlaşıldı.



