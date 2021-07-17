HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ümitcan Uygun açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ümitcan Uygun açıklaması

17.07.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen ve uyuşturucu kullanımını özendirmek' suçundan tutuklu bulunan Ümitcan Uygun'un tahliye edilmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ümitcan Uygun açıklaması

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in, geçen yıl 3 Haziran’da Keçiören’deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı.

Sema Esen’e, ölümünden yaklaşık 3 ay önce şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından ifadesi alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun’un, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Görüntüler üzerine 10 Ocak’ta gözaltına alınan Ümitcan Uygun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek’ suçundan tutuklanmıştı.

Ümitcan Uygun’un avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti. Yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Uygun, Ankara 1’inci Sulh ceza Mahkemesi kararıyla dün gece tahliye edildi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Tepki çeken tahlikle kararıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'dan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından 6 ayı geçemez' hükmü karşısında, şüpheli Ümit Uygun hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme' suçundan verilen tutuklama kararının kaldırılması ve adli kontrol altına alınmasına karar verildiği anlaşıldı.

Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun tahliye edildiAleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun tahliye edildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9 günlük tatilin ilk günü! Yoğunluk başladı9 günlük tatilin ilk günü! Yoğunluk başladı
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardıBayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Çakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler

Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler

Yeni evli çiftin 'düğün masrafları' kavgası kamerada

Yeni evli çiftin 'düğün masrafları' kavgası kamerada

Survivor Sahra'nın değişimi! Bambaşka biri oldu

Survivor Sahra'nın değişimi! Bambaşka biri oldu

Meedo suskunluğunu bozdu! "Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını öğrenebilirsin"

Meedo suskunluğunu bozdu! "Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını öğrenebilirsin"

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

"Cumhurbaşkanı adaylığı" yorumuna yanıtı dikkat çekti

"Cumhurbaşkanı adaylığı" yorumuna yanıtı dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca kritik verileri paylaştı: Vaka sayısı 7 binin üzerinde

Bakan Koca kritik verileri paylaştı: Vaka sayısı 7 binin üzerinde

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ülke, savaş alanına döndü! Araçları ateşe verdiler

Ülke, savaş alanına döndü! Araçları ateşe verdiler

İran alarm veriyor! Morglar cesetle dolu, hastanelerde yer yok

İran alarm veriyor! Morglar cesetle dolu, hastanelerde yer yok

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı! Alarm verildi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı! Alarm verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.