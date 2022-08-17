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Ankara’da akılalmaz olay! Annesi ‘tacizci’ diye gösterdi oğlu dakikalarca tekmeledi…

17.08.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Mamak ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Yusuf Ş. annesine tacizde bulunduğunu öne sürüp sokak ortasında dakikalarca tekmeleyerek ağır yaraladı. Olay anı cep telefonu kamerası ile görüntülenirken Yusuf Ş., emniyetteki ifadesinde annesinin yolda yürürken adamı göstererek, ‘Bu adam bana 3 kere sözlü tacizde bulundu’ dediğini bunun üzerine saldırdığını söyledi.

Ankara’da akılalmaz olay! Annesi ‘tacizci’ diye gösterdi oğlu dakikalarca tekmeledi…

Ankara'nın Mamak ilçesinde Yusuf Ş. (33), annesine sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği Ramazan D.'yi (60) sokak ortasında dakikalarca başını tekmeleyerek, ağır yaraladı. Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şahintepe Mahallesi 657'nci Sokak'ta geçen hafta cumartesi günü, annesi ile yürüyen Yusuf Ş., aynı sokakta geri dönüşüm işçisi olan Ramazan D.'ye saldırdı. Yusuf Ş., yüzüstü yere düşen Ramazan D.'nin başını dakikalarca tekmeledi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı olayda, Yusuf Ş. çevresindekilere "Kimse karışmasın, namus meselesi" diye bağırdı. Yusuf Ş., annesinin araya girmesiyle olay yerinden ayrıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ramazan D., ilk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ramazan D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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'ANNEME TACİZDE BULUNDUĞU İÇİN YAPTIM'

Polis, olayın ardından Yusuf Ş.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Yusuf Ş., emniyetteki ifadesinde annesinin yolda yürürken adamı göstererek, ‘Bu adam bana 3 kere sözlü tacizde bulundu’ dediğini bunun üzerine saldırdığını söyledi.

'5 DAKİKA BOYUNCA AYAĞIYLA KAFASINA VURDU'

Olaya şahit olan Gönül Karadeneri, gürültü üstüne cama çıktığını belirterek, "Bir oğlan yukarından koşarak geldi. Adam yerdeydi. Kafasına birçok kez tekme attı. Kanlar içinde bıraktı. Sonra yukarıya doğru gitti. Annesi vardı yukarıda, gelmedi hiç. Ambulans geldi daha sonra adamı götürdü. Polisler de geldi. 5 dakika boyunca kafasına vurdu. Sırf kafasına vurdu ayağıyla" dedi.

Yusuf Ş.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

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Mamak Ankara taciz haberler
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