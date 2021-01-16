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  4. Ankara'da caddede pompalı tüfekle rastgele ateş açtı

Ankara'da caddede pompalı tüfekle rastgele ateş açtı

16.01.2021 18:43 | Son Güncelleme:
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Ankara'da caddede pompalı tüfekle rastgele ateş açtı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde caddede elinde pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açan kişi, çevrede paniğe neden oldu. Polisin ikna çalışmaları sonucu tüfeği yere bırakan şüpheli, gözaltına alındı.

Kimliği henüz öğrenilemeyen vatandaş, kororanvirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamasına rağmen elinde pompalı tüfekle dışarıya çıkıp, Atatürk Caddesi'nde rastgele havaya ateş açmaya başladı. Bu sırada çevrede büyük panik yaşadı.

Çevredekiler, kendilerini korumaya aldı. Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, çevrede önlem alıp, elinde silah bulunan vatandaşı ikna etmeye çalıştı. Ancak şüpheli, caddede bağırıp, yine havaya ateş etti.

Bir süre sonra da elindeki silahı bırakıp, yere çökerek teslim oldu.

Polis ekipleri, vatandaşı gözaltına alarak karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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