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Ankara'da dehşete düşüren olay! Okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı

30.11.2021 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde okul sonrası eve dönen küçük çocuk, 10 köpeğin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı. Enes’i bulan amcası Ali Osman Koca, "Ben çocuğun yanına gittiğimde köpekler yanındaydı. Çocuğun kafası komple paramparça. Baldırlarında kasları gözüküyor. Etleri gitmiş. Köpekler çocuğu resmen parçalamışlar. Çocuk yüzüstü yattığından dolayı yüzü hariç komple parçalamışlar." ifadelerini kullandı.

Ankara'da dehşete düşüren olay! Okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı

Olay, saat 16.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Altın Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Enes Koca (12), okuldan çıkarak evine doğru gitmeye başladı. Koca, yolda önüne çıkan 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Ayşe ve Serdar Koca çifti çocuklarının eve gelmemesinden şüphelenerek aramaya başladı. Amcası Ali Osman Koca, okul yolunda aradığı Enes’i sokak köpeklerinin arasında kanlar içerisinde yüzüstü yatarken buldu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğu Pursaklar Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumunun ağırlaşması üzerine çocuk Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Vücudunun pek çok yerinde köpek ısırıklarıyla ağır yaralanan Enes Koca, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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"ÇOCUĞUN YANINA GİTTİĞİMDE KÖPEKLER YANINDAYDI"

Enes’i bulan amcası Ali Osman Koca şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşim beni aradı. Çocuğunun okuldan geri dönmediğini söyledi. Ben de çocuğa bakmak için aşağıya indim. Annesi köpeklerin tarlada çocuğu kovaladığını söyledi. Sonra tarlaya doğru gittim. Bir baktım 8 veya 10 tane köpek vardı. Çantası ilerideydi. Önce çocuğu görmemiştim. Sonra çocuğa yaklaştım. Çırılçıplak yerde yatar vaziyette, her tarafını köpekler parçalamış şekilde çocuğu hastaneye götürdük. Ben çocuğun yanına gittiğimde köpekler yanındaydı. Başıboş köpekler yüzünden daha önce bir sürü olaylar oldu.

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"YÜZÜ HARİÇ KOPMLE PARÇALAMIŞLAR"

Çocuğun durumu çok kötü. 2 veya 3 ay hastane süreci var. Çocuk şu an yoğun bakımda. Kafatası komple kazınmış. Çocuğun kafası komple paramparça. Baldırlarında kasları gözüküyor. Etleri gitmiş. Köpekler çocuğu resmen parçalamışlar. Çocuk yüzüstü yattığından dolayı yüzü hariç komple parçalamışlar. Saat 16.30 civarında oldu olay. Okuldan 200 veya 300 metre ileride”

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"YEĞENİM DE KÖPEKLERİ ÇOK SEVEN BİR ÇOCUKTU"

Enes’in teyzesi Kevser Muslu ise, “Köpeklerin bulunduğu alan çok işlek olan sitelerin olduğu bir alan, okuldaki bütün veliler şikayetçi. Ama kimse bu duruma aldırış etmiyor. İlla insanların canlarının yanması mı gerekiyor? Bizde hayvanseveriz ama hayvanseven insanlar duysunlar, neredeler? Görmüyorlar mı? Ben teyzesiyim. Yeğenim de köpekleri çok seven bir çocuktu. Yeğenim sırf köpeği olsun diye Yasin-i Şerif’i ezberleyen bir çocuktu” ifadelerini kullandı. (İHA)

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