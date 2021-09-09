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12 köpeğin saldırısına uğrayan kadın canını zor kurtardı!

09.09.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Sincan ilçesinde köpek saldırısına uğrayan kadın, yaralandı. Canını zor kurtaran 31 yaşındaki kadın, 11-12 köpeğin kendisine saldırdığını anlattı. Oğlunun kendisini kurtardığını söyleyen Özlem Akbulat'un yaşadıklarıyla ilgili konuşan bir vatandaş ise, köpek saldırısı nedeniyle korkudan çocuklarını bakkala bile gönderemediklerini söyledi.

12 köpeğin saldırısına uğrayan kadın canını zor kurtardı!

Alınan bilgiye göre, olay Sincan ilçesi Yenikent Fevzi Çakmak Mahallesi 168 Caddede meydana geldi. Oturduğu apartmanın hemen yakınında yürüyen ev hanımı Özlem Akbulat'a (31) sürü halindeki başıboş köpekler saldırdı. Saldırı sonucunda yaralanan Akbulat'ı olayı görerek annesine yardıma koyan oğlu kurtardı.

"12 KÖPEK SALDIRDI, 5 TANESİ ÜZERİMDEYDİ"

Olayı anlatan Özlem Akbulat, “Yoldan geçerken köpekler bana saldırdılar. Kalakaldım, hiçbir şey yapamadım. Beni yere yatırdılar. Bağıramadım bile. 11-12 köpek vardı, 5 tanesi benim üstümdeydi. Oğlum yetişti beni kurtardı. Biz çocuklarımız artık bakkala bile gönderemiyoruz. Yetkililer artık buna bir çözüm bulsun" diye konuştu.

KÖPEKLERİN SALDIRISI NEDENİYLE TEK BAŞLARINA DIŞARI ÇIKAMIYORLAR

Bir mahalle sakini ise çocukların tek başlarına okula gidemediklerini, bakkala ekmek almaya bile gidemediklerini söyleyerek köpeklerin kendilerine saldırdığını söyleyerek yetkililerin çözüm bulmasını istedi.

"SALDIRIYORLAR, YARDIM İSTİYORUZ"

Bir başka vatandaş ise, “Hepimiz hayvan severiz ama burada köpeklerin başıboş bırakılması çok yanlış. Çocuklarımızı, kız arkadaşlarımızı tek başına bırakamıyoruz saldırıyorlar. Bu konuda kesinlikle yardım istiyoruz" diye tepki gösterdi.

İHA

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