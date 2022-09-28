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  4. Ankara'da feci kaza! Kontrolden çıkan kamyonet çok sayıda araca çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Ankara'da feci kaza! Kontrolden çıkan kamyonet çok sayıda araca çarptı, sürücü hayatını kaybetti

28.09.2022 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Mamak ilçesinde, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonet, park halindeki çok sayıda araca çarptı. Kazayla birlikte devrilen kamyonetin sürücüsü ise araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kamyonetten çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara'da feci kaza! Kontrolden çıkan kamyonet çok sayıda araca çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Ankara'daki feci kaza dün akşam saat 22.00 sıralarında Mamak Altıağaç Mahallesi 206 Sokak'ta meydana geldi. E.K. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki araçlara çarpıp devrildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Sürücü E.K. devrilen kamyonette sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonette sıkışan E.K., itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

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Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise E.K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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KAZA ANINI ANLATTI

Kazanın meydana geldiği sokakta oturan Turhan Kızılkaya, fren sesine uyandığını belirterek, "Fren sesine uyandım. Çok geçmeden yüksek bir ses geldi. Dışarı çıktığımızda kamyonet devrilmişti. Bizim komşunun 2 aracına çarpmış. Sese apar topar aşağı indik. Hemen eşime söyledim telefonla 112'yi aradık. Buralarda genelde kaza oluyor. Ben komşuların çocuklarından korktum. 8- 10 tane çocuk grubu var, bugün onlar yoktu Allah'tan" dedi.

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Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara
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