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Ankara'da hava sıcaklığı -9 dereceye düştü! Havuzlar dondu…

31.03.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklıklarının Mart ayının sonlarına doğru aniden düşmesi ortaya şaşırtan görüntüler çıkardı. Ankara’da mart ayının son gecesinde termometreler eksi 9’u gördü. Ankara’nın simge yerlerinden Kuğulu Park’taki havuzun yüzeyi kısmen buz tuttu.

Ankara'da hava sıcaklığı -9 dereceye düştü! Havuzlar dondu…

Hava durumu haberleri şaşırtmaya devam ediyor. Ankara’da gece saatlerinde soğuk hava etkili oldu, termometreler eksi 9’u gösterdi.

Ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları Ankara’da da etkisini gösterdi. Mart ayının son gecesinde soğuk hava etkili olurken şehrin yüksek kesimlerinde termometreler eksi 9’u gösterdi. Ankara’nın simge yerlerinden Kuğulu Park’taki havuzun yüzeyi kısmen buz tuttu. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

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