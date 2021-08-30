Ankara'da hayvanat bahçesinden kaçan 'Ayva' adındaki maymun yakalandı

Geçen hafta Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı İncek Mahallesi'nde yaklaşık 1,5 ay önce açılan hayvanat bahçesinde aslan ve kaplanların kükremesi mahallelinin tepkisine yol açtı.

Dün sabah saatlerinde ise kafesinden çıkan 'Ayva' isimli maymun, bir kafenin çatısına çıktı. Hayvanat bahçesi çalışanları, maymunun inmesi için saatlerce bekledi. Ayva yaklaşık 5 saat sonra yakalandı.

''YERİNE ALIŞKIN''

Hayvanat bahçesi sahibi Ahmet Zeki Öner, "Dün bakıcısı temizlik yaptığı esnada gidiyor. Bunlar çok hızlı hareket edebilen hayvanlar. Yerine alışkın. Durumu veteriner hekimimize haber verdik. O da olaya müdahale etti. Bu hayvanlar her gün veteriner kontrolünde, aşıları var. Etrafa hiçbir zararları yok" diye konuştu.



