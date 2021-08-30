HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ankara'da hayvanat bahçesinden kaçan 'Ayva' adındaki maymun yakalandı

Ankara'da hayvanat bahçesinden kaçan 'Ayva' adındaki maymun yakalandı

30.08.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, aslanların kükremesi nedeniyle daha önce de haberlere konu olan hayvanat bahçesinden kaçan maymun yakalandı. 'Ayva' isimli maymunun 5 saat sonra yakalandığını belirten işletme sahibi Ahmet Zeki Öner "Bunlar çok hızlı hareket edebilen hayvanlar. Yerine alışkın" dedi.

Geçen hafta Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı İncek Mahallesi'nde yaklaşık 1,5 ay önce açılan hayvanat bahçesinde aslan ve kaplanların kükremesi mahallelinin tepkisine yol açtı.

Dün sabah saatlerinde ise kafesinden çıkan 'Ayva' isimli maymun, bir kafenin çatısına çıktı. Hayvanat bahçesi çalışanları, maymunun inmesi için saatlerce bekledi. Ayva yaklaşık 5 saat sonra yakalandı.

o-hayvanat-bahcesinden-kacan-maymun-yakalandi_7457_dhaphoto1

''YERİNE ALIŞKIN''

Hayvanat bahçesi sahibi Ahmet Zeki Öner, "Dün bakıcısı temizlik yaptığı esnada gidiyor. Bunlar çok hızlı hareket edebilen hayvanlar. Yerine alışkın. Durumu veteriner hekimimize haber verdik. O da olaya müdahale etti. Bu hayvanlar her gün veteriner kontrolünde, aşıları var. Etrafa hiçbir zararları yok" diye konuştu.

Neye uğradıklarını şaşırdılar! Bir anda masaya maymun düştüNeye uğradıklarını şaşırdılar! Bir anda masaya maymun düştü
12 aslan 2 kaplan kükremeye başladı, Ankara'daki mahalleli ayağa kalktı: Korkuyoruz12 aslan 2 kaplan kükremeye başladı, Ankara'daki mahalleli ayağa kalktı: Korkuyoruz


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Ölümcül saldırı! Tam çantaya koyduğu sırada...Ölümcül saldırı! Tam çantaya koyduğu sırada...
3 gündür aranıyordu! Kan donduran gerçeği arkadaşı itiraf etti3 gündür aranıyordu! Kan donduran gerçeği arkadaşı itiraf etti
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

884 bin aşılı ile 884 bin aşısız karşılaştırıldı! İşte sonuç

884 bin aşılı ile 884 bin aşısız karşılaştırıldı! İşte sonuç

Sere serpe tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı

Sere serpe tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı

Afgan gazeteci Beheshta Arghand'ın akıbeti belli oldu

Afgan gazeteci Beheshta Arghand'ın akıbeti belli oldu

Çarpıcı iddia: Yeni Zelanda'da bir kadın BioNTech aşısı vurulduktan sonra öldü

Çarpıcı iddia: Yeni Zelanda'da bir kadın BioNTech aşısı vurulduktan sonra öldü

Bir ile şehit ateşi düştü

Bir ile şehit ateşi düştü

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca koronavirüs vaka haritasını paylaştı!

Bakan Koca koronavirüs vaka haritasını paylaştı!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sırtındaki acıyı çivi sandı, içinden mermi çıktı

Sırtındaki acıyı çivi sandı, içinden mermi çıktı

Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!

Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!

ABD duyurdu: DEAŞ/Horasan'ın elebaşını öldürdük

ABD duyurdu: DEAŞ/Horasan'ın elebaşını öldürdük

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.