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  4. Ankara'da korkunç kaza: 3 ölü 1 yaralı! Cenazeler dereden çıkarıldı

Ankara'da korkunç kaza: 3 ölü 1 yaralı! Cenazeler dereden çıkarıldı

09.06.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bir otomobil dereye uçtu. Otomobil içerisinde bulunan 4 kişiden 3’ü hayatını kayıp ederken, araçtan yaralı şekilde kurtulan bir kişi ise kendi imkanlarıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kazayı ekiplere haber verdi.

Ankara'da korkunç kaza: 3 ölü 1 yaralı! Cenazeler dereden çıkarıldı

Kaza Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Fatih Mahallesi Yılbant caddesinde meydana geldi. Hasan Kılıç(23) yönetimindeki otomobil, Fevzi Çakmak Caddesi’nden ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek, Yılbant caddesi üzerindeki tabelaya çarparak dereye uçtu. Araçta içinde bulunan Berat Örnek (18), kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarak yürüyerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti.

Kazayı polis ekiplerine bildiren Örnek, hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri otomobil bulunduğu belirtilen Hasan Kılıç, Mehmet Çetinkaya(18) ve Yücel Akcan’ın telefonlarını aradı ama ulaşamadı.

CENAZELER DEREDEN ÇIKARILDI

Olay yerinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Emniyet Müdürlüğü su altı arama kurtarma ekipleri derede yaptıkları çalışmada Hasan Kılıç, Mehmet Çetinkaya(18) ve Yücel Akcan’ın cansız bedenine ulaştı.

Dereden çıkarılan cenazeler ise Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobilden hafif şekilde Yaralı çıkan Örnek ise, Yenimahalle Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

(DHA)

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