Ankara'da okullar tatil mi, Ankara Valiliği açıkladı mı? (7 Ocak salı yarın Ankara'da kar tatili haberi var mı?)

Ankara son dakika kar tatili haberine kilitlendi. Meteoroloji'nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından kent genelinde 6 Ocak pazartesi sabahı kar yağışı etkili olmaya başladı. Yağışın etkili olduğu kentte binlerce öğrenci ve veli '7 Ocak salı yarın Ankara'da kar tatili haberi var mı? Ankara'da yarın okullar tatil mi?' sorularına yanıt aramaya başladı.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı. Zaman zaman tipi şeklinde ve lapa lapa yağan kar nedeniyle cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlarken, polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı. Kış lastiği bulunmayan araçlar trafikte ilerlemekte güç çekerken, bazı araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar, yolda kalan araçları iterek çıkarmaya çalıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması başlatılırken, kentin çeşitli noktalarında çok sayıda trafik kazası meydana geldi.