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  4. Ankara'da okullar tatil mi, Ankara Valiliği açıkladı mı? (7 Ocak salı yarın Ankara'da kar tatili haberi var mı?)

Ankara'da okullar tatil mi, Ankara Valiliği açıkladı mı? (7 Ocak salı yarın Ankara'da kar tatili haberi var mı?)

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.01.2020 12:46 | Son Güncelleme

Ankara'da okullar tatil mi, Ankara Valiliği açıkladı mı? Meteoroloji'nin uyarılarının ardından 6 Ocak'ta kar yağışının etkisini artırmasıyla binlerce veli ve öğrenci bu sorunun yanıtını arıyor. Ulaşımda yaşanan aksaklıkların arından vatandaşlar Ankara son dakika haberlerini takip etmeye başlarken '7 Ocak salı yarın Ankara'da kar tatili haberi var mı? Ankara'da yarın okullar tatil mi?' sorularına yanıt arıyor.

Ankara'da okullar tatil mi, Ankara Valiliği açıkladı mı? (7 Ocak salı yarın Ankara'da kar tatili haberi var mı?)

Ankara son dakika kar tatili haberine kilitlendi. Meteoroloji'nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından kent genelinde 6 Ocak pazartesi sabahı kar yağışı etkili olmaya başladı. Yağışın etkili olduğu kentte binlerce öğrenci ve veli '7 Ocak salı yarın Ankara'da kar tatili haberi var mı? Ankara'da yarın okullar tatil mi?' sorularına yanıt aramaya başladı.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı. Zaman zaman tipi şeklinde ve lapa lapa yağan kar nedeniyle cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlarken, polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı. Kış lastiği bulunmayan araçlar trafikte ilerlemekte güç çekerken, bazı araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar, yolda kalan araçları iterek çıkarmaya çalıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması başlatılırken, kentin çeşitli noktalarında çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Kar, Başkent'te şehirlerarası yollarda da ulaşımı aksattı. Ankara-Kırıkkale yolunun Elmadağ mevkiinde yol karla kaplandı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve temizlik çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.

ANKARA'DA YARIN 7 OCAK SALI OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının gün boyu etkili olmasının ardından binlerce öğrenci ve veli '7 Ocak salı yarın Ankara'da kar tatili haberi var mı? Ankara'da yarın okullar tatil mi?' sorularına yanıt arıyor. Kar tatiliyle ilgili henüz Ankara Valiliği'nden bir açıklama gelmedi.

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