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Ankara'daki camide çekilen o fotoğraflarla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındılar...

15.08.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın en büyük camilerinden biri olarak gösterilen Kocatepe Camii’nde çekilen görüntüler sosyal medyada ve kamuoyunda tepkilere neden olan olayın ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Söz konusu fotoğraflar sebebiyle haklarında resmen soruşturma başlatılan Ezgi C. ve Bilal K. gözaltına alındı.

Ankara'daki camide çekilen o fotoğraflarla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındılar...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camii’nde çektikleri ve sosyal medyada yayınladıkları fotoğraflar sebebiyle haklarında resmen soruşturma başlatılan Ezgi C. ve Bilal K.’nin gözaltına alındığını duyurdu.

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ZITLARIN BÜYÜSÜ BAŞLIĞIYLA PAYLAŞILDI

Ankara'da Kocatepe Camii'nde çekilen görüntüler, infiale neden olmuştu. Kısa bir tişört ile eteğini yukarıya çeken model, başörtüsü, takke ve tespihi de boynuna aksesuar olarak kullanıp, namaz hareketleriyle poz verdi. Çekilen görüntüler de "Zıtlıkların büyüsü" başlığıyla paylaşıldı. Paylaşımların ardından gelen tepkilerden sonra soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

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ANKARA VALİLİĞİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Kocatepe Camii’nde çekildiği anlaşılan ve sosyal medyada paylaşılan ve cami mehabetini rencide eden görüntüler ve sorumluları hakkında valiliğimizce adli ve idari inceleme ve soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, camide çekilen fotoğraflara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 216/3. maddesindeki "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Gelen tepkilerin ardından ise çekimin yönetmeni Bilal Gabra Kısa sosyal medya hesabından özür dileyerek şu ifadeleri paylaşmıştı:

“Kocatepe camiinde yapmış olduğum çalışmamın amacından çok fazla saptığı ve yanlış yerlere çekildiğini üzülerek izlemekteyim. Niyetim camiye küsmüş belli bir kesimin önyargısını kırıp huzuru bulacakları yerin cami olduğunu göstermekken şu an vatan hainliğine kadar ilerleyen yakıştırmalar görmek beni ve ailemi endişelendiriyor. Keşke böyle olmasaydı. Kırdığım, yanlış anlaşıldığım herkesten ayrı ayrı özür dilerim. Saygılarımla...”

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Ankara cami

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