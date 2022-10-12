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Ankara'daki 'yüzde 50 su indirimi' tartışma yaratmıştı! Kriz büyüyor: ABB, yeni gelişmeyi duyurdu

12.10.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'daki su indirimiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. AK Partili üyelerin önergesi neticesinde ABB Meclisi'nde alınan kararla birlikte su tarifelerine yüzde 50 indirim getirilmişti. Belediye, bu kararın "ASKİ'yi iflas ettireceğini" belirtirken karar hakkında mahkeme sürecinin başlatıldığını duyurdu. Ayrıca Belediyeden, konuyla ilgili vatandaşlara SMS de gönderildi.

Ankara'daki 'yüzde 50 su indirimi' tartışma yaratmıştı! Kriz büyüyor: ABB, yeni gelişmeyi duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, AK Partili üyelerin önergesi sonrası alınan kararla su tarifelerine yüzde 50 indirim yapılmıştı. Başkentteki karar gündeme otururken, Belediye'den yapılan açıklamada bunun, "ASKİ'yi iflas ettireceği" belirtilmişti.

Karara tepki gösteren Belediye, elektriğe ve mazota gelen zamları hatırlatarak asgari ücretin yüzde 81 oranında artırıldığını ifade edip kararı yargıya taşıyacağını duyurmuştu.

BEKLENEN GELİŞME YAŞANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "ASKİ'yi iflas ettirecek karar hakkında mahkeme süreci başlatıldı" denildi.

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Açıklamaya şöyle devam edildi: "ABB Meclisi'nde AK Parti Grubu, zaten maliyetinin yarısına ücretlendirilen su tarifelerine yasa dışı olduğunu bile bile yüzde 50 indirim önergesi vererek çoğunluğun tahakkümüyle bu teklifi kabul ettirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için 11 Ekim 2022 tarihinde detaylı bilgilendirme yaparak mahkemeye başvurdu.

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'Uygulanması hâlinde telafisi güç ve imkânsız zararlar doğacağı için Öncelikle esas hakkında karar verilinceye kadar savunma alınmaksızın, aksi kanaat hâlinde savunma süresinin kısılarak yürütmesinin durdurulmasına' talebinin yer aldığı dilekçe mahkemeye sunuldu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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VATANDAŞLARA SMS GÖNDERİLDİ

ABB'den Ankaralılara gönderilen SMS'te ise şu ifadeler yer aldı: "Değerli hemşehrimiz, Ankara'da suyun maliyeti 24 TL iken fiyatı ise 13 TL, yani maliyetinin yarısıydı. Sosyal yardım alan vatandaşlarımıza ise 10 tona kadar tonu 1 TL'den veriliyordu. ABB Meclisi'nde; hiç durmadan artan elektrik, doğal gaz, mazot ve diğer giderlere rağmen zaten ucuza satılan suyun ücretine AK Partili üyelerin verdiği kanun dışı önergeyle indirim kararı alındı. Bu kararla ASKİ iflas bayrağını çekmiştir. Su hayati öneme sahiptir. ASKİ'nin geliri sadece elektrik giderini bile karşılayamayacaktır. Ankara'nın susuz kalmaması için Belediye bütçesinden ASKİ'ye para aktarmak zorunda kalacağız. Bu nedenle Türkiye'de ilk kez yapılan ve her ay düzenli olarak ödenen et desteğini ertelemek zorunda kaldık. Bu kanun dışı kararı mahkemenin iptal etmesi durumunda desteklerimiz devam edecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ indirim su
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