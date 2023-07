ANKARA LİSE TABAN PUANLARI 2023: MEB LGS Ankara lise taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

Ankara lise taban puanları ile ilgili araştırmalar 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü hız kazandı. LGS tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından MEB internet adresinde e-Okul sayfasından ya da herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilmektedir. Anadolu, Fen, İmam Hatip, Sosyal Bilimler, Meslek Liseleri ve 2023 Ankara lise taban puanları internette araştırılıyor. İşte, LGS Ankara taban puan yüzdeleri, başarı sıralamaları ve kontenjanlar...

ANKARA LGS TABAN PUANLARI 2023

Ankara LGS taban puanları tercih sürecinde işlem yapacak öğrenci ve veliler tarafından incelenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuza göre, 4 Haziran Pazar günü yapılan sınavın ardından tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları okulda da tercih işlemleri gerçekleştirilebilecek.

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI, YÜZDELERİ, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLARI

Sıralama tercih kodu, okul adı, okul türü, alan, yabancı dil, taban puan, taban yüzde, tavan puan ve tavan yüzde şeklinde ilerlemektedir.

ÇANKAYA Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 490,4661 0,11 500 0,01

49727 PURSAKLAR Pursaklar Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 476,9856 0,59 493,4272 0,05

41375 ÇANKAYA Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 466,9114 1,27 489,5475 0,12

50468 ÇANKAYA Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 466,4346 1,31 489,192 0,13

39849 KEÇİÖREN Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 464,89 1,42 481,29 0,4

38012 YENİMAHALLE Yenimahalle Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 456,9703 2,13 479,6551 0,47

50098 ETİMESGUT Özkent Akbilek Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 452,8577 2,53 493,4272 0,05

65418 SİNCAN Erman Ilıcak Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 446,6843 3,19 484,8966 0,25

41380 MAMAK Mamak Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 429,1894 5,36 466,1948 1,33

41363 ALTINDAĞ Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 422,2185 6,35 463,5437 1,54

50081 KAHRAMANKAZAN Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 409,1809 8,37 452,0859 2,61

50813 POLATLI Polatlı TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 406,9773 8,75 463,5437 1,54

50078 ÇUBUK Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 406,3883 8,85 464,6025 1,45

49462 ELMADAĞ Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 393,1755 11,14 442,5821 3,67

39683 BEYPAZARI Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 383,7292 12,94 482,9747 0,32

49287 ŞEREFLİKOÇHİSAR Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 374,6488 14,78 455,383 2,28

49329 KALECİK Mehmet Doğan Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 366,7149 16,49 401,9635 9,59

50754 NALLIHAN Bilal Güngör Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 358,1222 18,48 448,6583 2,97

39710 GÜDÜL Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 347,1727 21,2 395,439 10,73

49263 ÇANKAYA Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 395,1859 10,78 464,4855 1,47

49665 KEÇİÖREN Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 393,5294 11,08 430,0269 5,25

49558 ÇANKAYA Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 383,1092 13,06 430,4213 5,2

39945 ALTINDAĞ Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 360,4337 17,94 400,4803 9,84

39880 YENİMAHALLE Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 471,3306 0,96 490,1226 0,11

40065 ÇANKAYA Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 449,9278 2,83 473,4003 0,81

50327 ÇANKAYA Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 447,8651 3,06 469,2465 1,1

49628 ÇANKAYA Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 441,1837 3,83 464,1888 1,49

39724 ETİMESGUT Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 439,4833 4,04 470,1252 1,03

39783 ÇANKAYA Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 435,9548 4,48 446,2607 3,23

50102 YENİMAHALLE Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 432,5417 4,92 462,1963 1,67

39782 ÇANKAYA Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Almanca 432,074 4,98 444,2397 3,47

50700 KEÇİÖREN Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 430,0622 5,25 464,8143 1,44

50492 ÇANKAYA Ayrancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 424,9977 5,95 441,1131 3,85

40217 ÇANKAYA Betül Can Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 424,0313 6,09 452,1308 2,6

50600 SİNCAN Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 421,1329 6,52 450,0017 2,82

50358 ÇANKAYA Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 418,7535 6,88 440,376 3,93

50491 ÇANKAYA Ayrancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Çince 416,8009 7,18 433,9847 4,73

48486 YENİMAHALLE Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 416,3308 7,25 452,4097 2,57

49676 KEÇİÖREN Aydınlıkevler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 415,9322 7,31 444,5546 3,43

49574 ALTINDAĞ Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 414,2721 7,57 443,2225 3,59

48148 ÇANKAYA Ümitköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 412,2422 7,88 449,2221 2,91

48462 ETİMESGUT Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 409,9757 8,24 445,3137 3,34

40855 PURSAKLAR Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 407,6726 8,63 455,0874 2,3

50559 GÖLBAŞI Gölbaşı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 405,8711 8,93 453,9891 2,42

49527 MAMAK Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 405,0392 9,07 433,3809 4,81

40856 SİNCAN Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 401,0905 9,74 421,0951 6,52

41031 MAMAK Çağrıbey Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 393,4419 11,09 421,1263 6,52

47852 ALTINDAĞ Altındağ Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 390,9683 11,53 424,6521 6

46980 KEÇİÖREN Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 388,2235 12,06 422,135 6,36

38607 MAMAK Başkent Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 381,1017 13,46 424,8328 5,97

38603 ALTINDAĞ Piri Reis Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 369,8824 15,8 410,8107 8,11

48422 ETİMESGUT Sezai Karakoç Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 369,0011 15,99 407,025 8,74

40911 POLATLI Polatlı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 358,7716 18,33 406,6754 8,8

41088 ÇUBUK Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 349,0626 20,7 413,1843 7,73

40560 AKYURT Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 338,6658 23,47 449,6962 2,85

48263 ELMADAĞ Gazi Şahin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 330,6849 25,77 430,7682 5,15

50678 ÇANKAYA Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce 446,5906 3,19 475,055 0,71

50146 YENİMAHALLE Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 426,1967 5,77 486,5247 0,21

49819 YENİMAHALLE Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 394,6458 10,87 450,5477 2,77

39861 SİNCAN Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 378,584 13,97 418,1443 6,98

50713 ÇUBUK Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 357,2022 18,7 405,9257 8,93

49596 YENİMAHALLE Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) İngilizce 356,47 18,88 425,9154 5,81

39863 KEÇİÖREN Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 355,8752 19,03 420,9194 6,55

50356 ALTINDAĞ Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 349,1257 20,68 468,7697 1,14

39965 PURSAKLAR Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 334,9282 24,52 405,5665 8,99

39766 YENİMAHALLE Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 332,4057 25,26 419,3462 6,79

39799 KEÇİÖREN Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 330,5352 25,82 437,6279 4,27

39814 YENİMAHALLE Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 329,7628 26,05 410,4218 8,17

40986 YENİMAHALLE Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 328,8759 26,32 391,981 11,35

49754 MAMAK Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 321,9903 28,49 408,7874 8,44

50572 SİNCAN Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 318,2702 29,71 406,5271 8,82

50127 ALTINDAĞ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 310,6716 32,31 451,9791 2,62

40822 KEÇİÖREN Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 308,479 33,09 400,1408 9,91

65157 AKYURT Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 307,3172 33,51 392,7983 11,21

40929 KEÇİÖREN Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 303,6931 34,85 385,1362 12,66

49806 ÇANKAYA Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 297,4378 37,25 420,068 6,67

49695 POLATLI Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 294,8227 38,28 349,2984 20,64

50156 ÇANKAYA Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 288,5688 40,88 430,5597 5,18

65301 ALTINDAĞ Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 282,1915 43,66 376,7489 14,35

49962 GÖLBAŞI Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 270,5642 49,14 466,1968 1,33

49923 ÇANKAYA Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 262,5137 53,26 397,5145 10,36

49549 GÖLBAŞI Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 258,6712 55,34 401,2245 9,72

49794 KAHRAMANKAZAN Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 249,0951 60,79 399,1561 10,08

50179 ETİMESGUT Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 247,8541 61,53 372,3891 15,25

49411 GÖLBAŞI Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 240,6318 66,01 404,3991 9,18

41082 ŞEREFLİKOÇHİSAR Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 227,241 74,95 373,4604 15,03

39826 ÇANKAYA Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 223,6166 77,43 407,2987 8,69

50336 ELMADAĞ Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 216,0481 82,66 316,8262 30,19

65464 KEÇİÖREN Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 215,0157 83,36 359,6685 18,12

65417 AYAŞ Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 214,6503 83,61 370,6131 15,64

65428 KAHRAMANKAZAN Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 205,6326 89,29 339,7178 23,18

40853 KIZILCAHAMAM Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 204,8018 89,76 370,3018 15,71

40802 HAYMANA Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 201,6125 91,5 370,6849 15,62

40199 BEYPAZARI Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 198,8405 92,87 302,634 35,25

65256 ALTINDAĞ Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 198,6636 92,95 351,0424 20,21

40821 ETİMESGUT Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 195,7943 94,19 420,2439 6,65

65465 BEYPAZARI Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 188,3705 96,74 359,3592 18,19

40803 MAMAK Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 176,6321 98,96 292,112 39,38

50147 YENİMAHALLE Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 421,4471 6,47 474,0662 0,77

50114 YENİMAHALLE Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI İngilizce 377,3194 14,23 413,0135 7,76

65466 YENİMAHALLE Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 350,2731 20,39 411,6317 7,98

50093 YENİMAHALLE Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI Almanca 342,2165 22,5 417,8268 7,03

50035 AKYURT Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi HAFIZLIK PROJESİ (İlahiyat Odaklı Program) Arapça 183,915 97,82 349,8422 20,5

40018 YENİMAHALLE ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 451,4563 2,67 480,281 0,44

49387 YENİMAHALLE ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 439,8989 3,99 455,3775 2,28

50350 ETİMESGUT Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 415,0308 7,45 437,7723 4,25

49265 ETİMESGUT Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 401,5351 9,66 438,6069 4,15

65421 YENİMAHALLE Teknopark İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 386,3725 12,42 437,9982 4,22

65420 YENİMAHALLE Teknopark İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 383,1692 13,05 438,976 4,1

39971 YENİMAHALLE Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 380,118 13,66 413,639 7,67

50519 YENİMAHALLE Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı UÇAK BAKIM ALANI İngilizce 377,9223 14,1 419,334 6,79

50459 KIZILCAHAMAM TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı UÇAK BAKIM ALANI İngilizce 375,9501 14,52 418,987 6,84

50016 YENİMAHALLE Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 358,2743 18,45 386,9533 12,3

49529 ETİMESGUT Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 356,5009 18,87 390,5543 11,61

39928 KEÇİÖREN Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI İngilizce 356,1023 18,97 386,0414 12,49

49461 YENİMAHALLE Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 346,3864 21,41 380,2257 13,64

50359 YENİMAHALLE Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 329,8528 26,03 392,8895 11,19

50633 SİNCAN Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 328,191 26,53 381,9526 13,29

39954 MAMAK Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI İngilizce 325,7311 27,3 369,6699 15,85

49807 YENİMAHALLE Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 310,008 32,54 353,3032 19,65

49645 KEÇİÖREN Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 303,9911 34,74 375,7231 14,56

49802 POLATLI Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 302,5259 35,29 357,847 18,55

39740 MAMAK Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 298,8532 36,69 366,8784 16,46

65419 SİNCAN Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ADALET ALANI İngilizce 297,2372 37,32 387,5239 12,19

50192 ÇANKAYA Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI İngilizce 297,1104 37,37 401,3987 9,69

50799 KEÇİÖREN Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 295,3793 38,06 348,052 20,97

49258 PURSAKLAR Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI İngilizce 289,2938 40,56 343,0543 22,27

49890 ÇANKAYA Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı RADYO-TELEVİZYON ALANI İngilizce 289,0231 40,68 386,7302 12,35

39990 YENİMAHALLE Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 288,732 40,81 359,7893 18,09

49480 SİNCAN Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 287,7288 41,24 346,0223 21,5

49452 ALTINDAĞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ADALET ALANI İngilizce 286,158 41,91 369,8708 15,8

39836 ÇANKAYA Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI İngilizce 283,2448 43,19 374,8301 14,75

50465 YENİMAHALLE Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI İngilizce 281,0098 44,19 382,0705 13,26

50694 MAMAK Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 280,826 44,28 370,3624 15,69

49381 KEÇİÖREN Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI İngilizce 274,365 47,3 401,8578 9,61

49922 YENİMAHALLE Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI İngilizce 272,8059 48,05 337,8661 23,69

49308 ÇUBUK Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 271,0731 48,89 334,4595 24,66

50755 SİNCAN Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 267,351 50,77 357,6179 18,6

50627 ALTINDAĞ Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 265,459 51,73 351,2997 20,14

49772 GÖLBAŞI Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 264,5992 52,18 344,3595 21,93

50503 KEÇİÖREN Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 264,463 52,26 348,5478 20,84

50626 ÇANKAYA Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 264,0339 52,48 382,0408 13,27

49777 ÇANKAYA Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 262,1904 53,43 374,6035 14,79

39918 PURSAKLAR Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI İngilizce 259,456 54,91 339,0887 23,36

50805 ALTINDAĞ İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 254,596 57,6 406,5595 8,81

50715 YENİMAHALLE Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 254,5376 57,63 404,2459 9,21

49334 YENİMAHALLE Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 245,7901 62,8 357,9787 18,52

49385 ALTINDAĞ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 235,5567 69,3 350,7452 20,28

72379 NALLIHAN Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı TARIM ALANI İngilizce 230,482 72,73 262,2554 53,4

50484 ALTINDAĞ Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 227,8477 74,53 338,6719 23,47

40031 KEÇİÖREN Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 224,5382 76,8 356,3166 18,92

49247 MAMAK Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 223,3686 77,6 323,0543 28,15

49740 YENİMAHALLE Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 219,2812 80,45 287,2939 41,43

50149 MAMAK Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 218,6507 80,89 295,9454 37,83

72378 NALLIHAN Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI İngilizce 204,7836 89,77 317,2251 30,06

49485 NALLIHAN Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 204,4683 89,95 353,7197 19,55

71949 POLATLI Polatlı Şehit Can Çalışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı TARIM ALANI İngilizce 192,5585 95,43 296,6766 37,55

72377 NALLIHAN Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 185,7736 97,4 292,2327 39,34

39751 KALECİK Kalecik Şehit Mehmet Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı TARIM ALANI İngilizce 184,3298 97,73 307,0447 33,61

40859 KEÇİÖREN Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 276,0709 46,5 351,4613 20,1

49321 ALTINDAĞ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 258,5083 55,43 356,4295 18,89

49328 BEYPAZARI Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 246,0773 62,62 367,4188 16,33

50456 GÖLBAŞI Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 227,3605 74,86 329,8179 26,03

49935 GÖLBAŞI Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 211,2216 85,88 343,9263 22,05

49723 YENİMAHALLE Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 171,3044 99,44 359,0694 18,26

49582 YENİMAHALLE Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 168,3559 99,61 351,1976 20,17

50423 ÇANKAYA Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 166,4258 99,7 386,5122 12,39

50326 ÇANKAYA Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 165,4396 99,73 306,8693 33,68