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  4. Ankara’nın renkli misafirleri flamingolar Mogan Gölü’nde görsel şölen oluşturdu

Ankara’nın renkli misafirleri flamingolar Mogan Gölü’nde görsel şölen oluşturdu

Seray Üstün Seray Üstün
29.04.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Sel Kapanı, göçme kuşlara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Göç eden ‘Allı turna’ adıyla da bilinen flamingolar başkentten geçerken renkli görüntüler yarattı.

Ankara’nın renkli misafirleri flamingolar Mogan Gölü’nde görsel şölen oluşturdu

İlkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte başkent semaları ve göletleri göç eden flamingolara ev sahipliği yapıyor. Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Sel Kapanı da flamingoların göç durağı üzerinde bulunuyor.

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Türkiye’de 'Allı turna' adıyla da anılan flamingo sürüsü Ankara semalarından geçerken renkli görüntüler oluşturdu. Renkleri ve asaletleri ile görenleri büyüleyen flamingolar sıcak bölgelere göç etmeye devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi ekipleri flamingoların su üzerinde ve gökyüzündeki görsel şölenini ölümsüzleştirdi.

(İHA)

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Ankara
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