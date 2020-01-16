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  4. Ankara'da Göbeklitepe tanıtımı yapıldı

Ankara'da Göbeklitepe tanıtımı yapıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 16.01.2020 19:28 | Son Güncelleme

Ankara'da Göbeklitepe tanıtımı yapıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski yerleşim alanı Göbeklitepe Ören Yeri için "Göbeklitepe Tanıtım Etkinlikleri" kapsamında panel ve resim sergisi düzenlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Konferans Salonu'nda Şanlıurfa Platformu ve Şanlıurfa Gönüllüleri Derneği ev sahipliğinde, düzenlenen panelden önce 25 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Göbeklitepe" sergisi açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Göbeklitepe'nin Şanlıurfa'nın tanıtımı için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Göbeklitepe'nin dünya genelinde bilinirliğini artırmak için benzer organizasyonları yapanları teşvik ettiklerini belirten Gülpınar, kültür ve tarihin olduğu konularda dünyadaki bütün milletlerle ortak noktada buluştuklarını vurguladı.

Medeniyetin başlangıç noktası Göbeklitepe'yi ünlü tarihçilerin de kabul ettiğini hatırlatan Gülpınar, şöyle devam etti:

"Yurt dışında sık sık Türkiye'yi temsil eden bir Şanlıurfa milletvekili olarak böyle bir hazineye sahip olmak gerçekten bizim için gurur kaynağıdır. Yapılacak güzel programlarla Göbeklitepe çok daha tanınır hale gelecektir. Herkesi Şanlıurfa'ya davet ediyorum. Şanlıurfa'nın misafirperverliğini mutlaka duymuşsunuzdur. Bunu da Göbeklitepe'yi bahane ederek müşahede etmenizi rica ediyorum."

Şanlıurfa Platformu Başkanı Habip Çadırcı da Göbeklitepe'nin tarih sahnesinde bir devrim olarak tanımlandığını ifade ederek, bölgenin kültür turizmi açısından ülkede lokomotif görevi üstlendiğini aktardı.

Çadırcı, "Türkiye'nin katılacağı yurt dışı fuarlarında Göbeklitepe'ye özel önem veriliyor. Göbeklitepe'nin geniş kitleler tarafından görülebilmesi için yurt içinden ve dışından birçok seyahat firması turlar düzenlemektedir. Göbekitepe'ye özel farklı dillerde yayınlar hazırlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Moderatörlüğünü Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Doç. Dr. Thomas Zımmermann'ın yaptığı panelde, "Göbeklitepe'nin turizm açısından değerlendirilmesi", "Göbeklitepe kazıları" ve "Göbeklitepe heykellerinin teknik ve üslup açısından incelenmesi" başlıkları tartışıldı.

Etkinliğe, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

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