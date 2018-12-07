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Ankaralı Turgut: Seda Sayan beni tehdit etti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.12.2018 14:44 | Son Güncelleme

Ankaralı Turgut 2. Sayfa programına katılarak Seda Sayan ile yaşadığı kavgaya dair konuştu! Ankaralı Turgut "Seda Sayan beni tehdit etti" dedi.

Ankaralı Turgut: Seda Sayan beni tehdit etti!

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında konuk olarak katılan Ankaralı Turgut, sektörde birileri tarafından dışlandığını söyledi. Ankaralı Turgut "bizim camia içinden birileri, meslektaşlarımdan bazıları el attı" bu işe dedi.

Kendisine Seda Sayan ile olan kavgası hatırlatılınca Ankaralı Turgut şunları söyledi:
"Seda Sayan ile sorunumuz devam ediyor. 81 milyonun gözünün önünde tehdit edildim ben.

2005'te başlayan bir gerilim; iftiraya uğradım, mağdur edildim. Parası olan kaçamağın adını flört koymuş; parası olmayana namussuz deniliyor. Ben bunu Seda Sayan'a demedim ama o üzerine alınmış. Dava açmış."

Son dönemlerde sağlık problemleriyle gündeme gelen Ankaralı Turgut canlı yayında astım hastası olduğunu açıkladı. Hakkında çıkan "öldü" haberlerine de tepki gösterdi.

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