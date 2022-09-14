Anlamdaş eş anlamlısı nedir? Anlamdaş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamdaş kelimesi genel anlamı itibarıyla incelendiğinde "aynı ya da benzer anlamlara sahip sözcükler"dir. Türkçe kökenli olan bu kelime "anlam" kelimesinden türetilerek oluşturulmuştur. Anlam kelimesine "aynılık, ortaklık" eki olan "+dAş" ekinin eklenmesiyle "anlamdaş" kelimesi türemiştir.

Anlam sözcüğünün tanımı "bir sözden, bir davranıştan, bir duygudan, bir olgudan anlaşılan şey" ve bunların hatırlattığı düşünce ya da nesnedir. Bu bağlamdan hareketle anlamdaş kelimelerin ifade ettiği şeyin eş ya da benzer olabildiği görülür. Yazılışları farklı olmasına rağmen aynı anlama gelen kelime gruplarına verilen bir isim olduğu anlaşılmaktadır. Diğer dillerde anlamdaşlık daha keskin çizgilere sahip olsa da Türkçede anlamdaşlık daha tartışmalı bir konudur. Türkçede kelimeler tam olarak aynı anlama gelmeyebilir bu nedenle anlamdaş kelimeler benzer anlamları taşıyabilir ya da aralarında bir bağlantı olabilir. Kelimelerin anlamları gerek halk ağızlarında gerekse zaman içerisinde sürekli değişime uğradığı için anlamdaşlık biraz muğlaktır.

Anlamdaş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Anlamdaş eş anlamlısı olan sözcükler, farklı dillerden Türkçeye geçen kelimelerdir. Anlamdaş kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şunlardır:

Eş Anlamlı

Müteradif

Sinonim

Müradif

Anlamdaşın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamdaş eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde kullanılabilir:

Eş anlamlı kelimeler hakkında araştırma yapmak isteyen Aylin, bir sözcüğün onlarca farklı kelimelerle aynı anlama sahip olabileceğini öğrendiğinde çok şaşırdı.

Derste öğrendiği müteradif kelimeleri unutmamak için defterine kelimelerle ilgili çeşitli örnek cümleler yazdı.

Müteradif kelimeleri daha iyi öğrenmenin bir yolu da çeşitli cümle örneklerini incelemektir.

İngilizce kelimeler öğrenirken kelimenin anlamını daha iyi kavrayabilmek için sinonimi olan diğer kelimelerden yararlandı.

Sinonim kelimeleri öğrenmesi, İngilizce öğrenmedeki başarısını artırmada oldukça önemli bir etken oldu.

Kaymakam konuşması sırasında kullandığı kelimelerin anlaşılmaması üzere müradif kelimelerle konuşmanın bir özeti yapıldı.



