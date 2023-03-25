Anlattıkları sosyal medyada gündem yarattı! “Öldüm ve hayata geri döndüm. O beyaz ışık...”

Kalp ameliyatı sırasında birkaç dakikalığına kalbi duran ve yaşamın ötesinde bir deneyimi hissettiğini dile getiren 55 yaşındaki Kevin Hill, West News Service’e yaptığı açıklamalarla herkesi şaşkına çevirdi. “Ruhlar alemi” olarak tanımladığı bir dünyaya gittiğini söyleyen adam yaşadığı deneyimi huzurlu olarak tanımladı.

“ÖLME ZAMANIMIN GELMEDİĞİNİ BİLİYORDUM”

Kalp kapakçığı ameliyatı sırasında bazı komplikasyonların yaşanmasından sonra kalbi duran Kevin o anları, “Vücuduma yukarıdan bakmıyordum ama ruhum bedenimden ayrıydı. Ruhlar aleminde gibiydim. Neler olup bittiğinin bilincindeydim ama çok huzurluydum. Sonra uyudum ve uyandığımda kanama durmuştu. Ölme zamanımın gelmediğini biliyordum. Öldüm ve hayata geri döndüm. O beyaz ışık beni bulmadı. Ama genel olarak huzur içindeydim” dedi.