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Cinsel ilişki sırasında kabusu yaşadı! Cinsel organı ters dönen kadın soluğu hastanede aldı

26.07.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles şehrinde yaşayan Tsion ve Brashaad isimli bir çift cinsel ilişki sırasında adeta kabusu yaşadı. Tsion, şiddetli bir ağrı yaşadığı için eşiyle beraber acil servisin yolunu tuttu. Doktorlar kadının cinsel organında yırtıklar meydana geldiğini ve basınçla beraber vajinanın içten dışa doğru çıktığını söylediler.

Cinsel ilişki sırasında kabusu yaşadı! Cinsel organı ters dönen kadın soluğu hastanede aldı

Los Angeles’ta yaşayan bir çift cinsel ilişkileri sırasında yaşadıkları tecrübesinin sonrasında acil servisin yolunu tutmak zorunda kaldı. Kasıklarında ve cinsel organında şiddetli bir ağrı olduğunu fark eden Tsion doktora gitmek için arabaya bindiğinde cinsel organının dış görüntüsünün her zamankinden farklı olduğunu söyledi. Şiddetli ağrı ve krampların yürümesini zorlaştırdığını dile getiren Tsion, “Cinsel organım ters döndü. Çok korktum” dedi.

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YASAK GELDİ

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Acil serviste yapılan incelemelerin sonucunda Tsion’un ciddi bir vajinal ekimoz olduğu tespit edildi. Cinsel organında küçük yırtılma ve şişlikler olan kadına 2 hafta süreyle cinsel ilişkiye girme yasağı getirildi. Vajinanın iyileşme sürecinde ise sık sık buz tedavisinin uygulanması gerektiği söylendi.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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