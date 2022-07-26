Cinsel ilişki sırasında kabusu yaşadı! Cinsel organı ters dönen kadın soluğu hastanede aldı

Los Angeles’ta yaşayan bir çift cinsel ilişkileri sırasında yaşadıkları tecrübesinin sonrasında acil servisin yolunu tutmak zorunda kaldı. Kasıklarında ve cinsel organında şiddetli bir ağrı olduğunu fark eden Tsion doktora gitmek için arabaya bindiğinde cinsel organının dış görüntüsünün her zamankinden farklı olduğunu söyledi. Şiddetli ağrı ve krampların yürümesini zorlaştırdığını dile getiren Tsion, “Cinsel organım ters döndü. Çok korktum” dedi.

YASAK GELDİ

Acil serviste yapılan incelemelerin sonucunda Tsion’un ciddi bir vajinal ekimoz olduğu tespit edildi. Cinsel organında küçük yırtılma ve şişlikler olan kadına 2 hafta süreyle cinsel ilişkiye girme yasağı getirildi. Vajinanın iyileşme sürecinde ise sık sık buz tedavisinin uygulanması gerektiği söylendi.



