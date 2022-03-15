Anna McEvoy zor anlar yaşadı! Göğüslerini kapatan dikiş patladı

Love Island yıldızı Anna McEvoy, Melbourne Moda Festivali'nde iddialı bir elbise giydi. TV yıldızı havalı tarzıyla poz verirken başına geleceklerden habersizdi.

Love Island yıldızı Anna McEvoy podyumu izlerken siyah elbisesinin kopçası koptu ve göğsü tamamen açıkta kaldı. Ne yapacağını bilemeyen ünlü yıldıza yanındaki arkadaşı hemen yardım etti.

Anna McEvoy açılan göğüslerini kemer tarzı bir iple bağladı. Bu anları da sosyal medyadan paylaştı.

Ünlü isim "Tek hatırladığım, podyumun karşısındaki adamın işaret edip güldüğü" diye yazdı.

