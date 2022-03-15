MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Anna McEvoy zor anlar yaşadı! Göğüslerini kapatan dikiş patladı

Anna McEvoy zor anlar yaşadı! Göğüslerini kapatan dikiş patladı

15.03.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island yıldızı Anna McEvoy, hafta sonu Melbourne Moda Festivali'ndeki bir defileye katılırken oldukça talihsiz anlar yaşadı. Ünlü TV yıldızının göğüslerini kapalı tutan dikiş attı.

Love Island yıldızı Anna McEvoy, Melbourne Moda Festivali'nde iddialı bir elbise giydi. TV yıldızı havalı tarzıyla poz verirken başına geleceklerden habersizdi.

Love Island yıldızı Anna McEvoy podyumu izlerken siyah elbisesinin kopçası koptu ve göğsü tamamen açıkta kaldı. Ne yapacağını bilemeyen ünlü yıldıza yanındaki arkadaşı hemen yardım etti.

Anna McEvoy açılan göğüslerini kemer tarzı bir iple bağladı. Bu anları da sosyal medyadan paylaştı.

hgfjfgj

Ünlü isim "Tek hatırladığım, podyumun karşısındaki adamın işaret edip güldüğü" diye yazdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski aşkına mı döndü? Herkes bu detayı konuşuyorEski aşkına mı döndü? Herkes bu detayı konuşuyor
Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşıma tepkiKanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşıma tepki
Yasak Elma'dan üzen haber geldi!Yasak Elma'dan üzen haber geldi!
Anahtar Kelimeler:
Love Island
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorin fiyatına indirim geldi!

Motorin fiyatına indirim geldi!

Unkapanı Köprüsü'yle ilgili uyarı: Artık yıkılmalı

Unkapanı Köprüsü'yle ilgili uyarı: Artık yıkılmalı

Canlı yayında açıkladı! Seda Sayan'dan nikah tarihi 'evlilik sözleşmesi' bombası

Canlı yayında açıkladı! Seda Sayan'dan nikah tarihi 'evlilik sözleşmesi' bombası

'Ateş çemberi' Kiev'e yaklaşıyor!

'Ateş çemberi' Kiev'e yaklaşıyor!

Çocuğa istismar suçundan hapis cezası alan Esra Ersoy'dan skandal savunma! "13 yaşındaymış gibi durmuyordu..."

Çocuğa istismar suçundan hapis cezası alan Esra Ersoy'dan skandal savunma! "13 yaşındaymış gibi durmuyordu..."

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.