Anne adayı Eda Ece "Doğum ne zaman?" sorusuna yanıt verdi! Karnı burnunda pozuna beğeni yağdı

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız rolüyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Eda Ece, uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran’da dünyaevine girmişti. Son olarak hamilelik haberiyle gündeme gelen Eda Ece karnı burnunda pozunun altına doğum yapacağı tarihe ilişkin not düştü. Ece'yi takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

Ünlü oyuncu Eda Ece ile milli basketbolcu Buğrahan Tuncer geçtiğimiz haziran ayında dünyaevine girmişti. Sempatik tavırları ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Eda Ece 5 aylık hamile. Çift bir kız bebek sahibi olacak.

Karnı burnunda poz veren Eda Ece paylaşımına "Bu 5 aylık hamile neler yapıyor yakında. Takip edin" şeklinde yazdı.

Paylaşımına yorum ve beğeni yağan Ece daha sonra "Herkese çok teşekkürler doğum nisan sonu mayıs başı arkadaşlar daha çok var" şeklinde yorum ekledi.







