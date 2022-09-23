Anne karnında bile o yiyeceğin tadını beğenmediler! Fetüslerin yüzünü ekşittiği görüntüler gündem oldu

Independent'ın haberine göre, Durham Üniversitesi'nden bilim insanları, fetüslerin farklı tatlara tepki verip vermediğini görmek için 4D ultrason taramaları kullandı. Durham Üniversitesi Psikoloji Bölümü'den Beyza Üstün'ün liderliğindeki araştırma ekibi, fetüslerin belirli tatları ayırt edip edemediğini görmek için 18-40 yaşları arasındaki 70 hamileyi iki gruba ayırıp ultrason görüntülerini inceledi. Psychological Journal'da yayımlanan çalışmada araştırmacılar, annenin diyetinden gelen tat ve koku bileşimli aromaların 32 ila 36'ncı gebelik haftalarında amniyotik sıvıda hissedildiğini tespit etti.

DURUMLARI ANALİZ EDİLDİ

Ultrason taramasından 20 dakika önce bir gruptan toz karalahana, diğer gruptan toz havuç tüketmeleri istendi.Çalışmada, "Tek dozluk bir kapsülün maternal tüketimi yoluyla aktarılan tatlara karşı insan fetal duyarlılığının ilk doğrudan kanıtını, kare kare fetal yüz hareketlerini ölçerek rapor ediyoruz" denildi.

Çalışmaya katılan anne adaylarının raporlama öncesinde herhangi bir gıda tüketmemesi talep edildi. Çalışma kapsamında bir grup anne toz havuç tüketirken diğer grup ise lahana tozu yedi. Fetüslerin reaksiyonunu doğumdan önce gösteren ilk çalışma olarak nitelendirilirken makalede imzası olan Dr. Benoist Schaal da sonuçların bu kadar net olmasını şaşırtıcı olarak değerlendirdi.



