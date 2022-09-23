Çok nadir görülüyor! Tamamen şeffaf balık sosyal medyada popüler olmayı başardı

Avustralya’nın Tazmanya eyaletine bağlı Burny Adası’nda ismi açıklanmayan bir kadın oldukça nadir görülen bir balık yakaladı. Tamamen şeffaf olan balığı avucunun içine yerleştirerek fotoğrafını çeken kadın bu anları sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderiye, “Dürüst olmak gerekirse organları nerede, nasıl bu şekilde görünebiliyor anlamıyorum. Kafam çok karışık ama çok etkilendim” dedi.

“YILAN BALIĞININ LARVALARI...”

Macquarie Üniversitesi'nden biyolog Profesör Culum Brown, tuhaf balığın okyanusta yumurtadan çıkan ve başlangıçta planktonun bir parçası olan bir yılan balığı türünün larvaları olduğunu söyledi. Proseför Brown, “Küçük, ince, düz ve şeffaflar ve kıyıya yaklaştıkça yavaş yavaş değişiyorlar ve daha uzamaya başlıyorlar. Zaman içinde kahverengi ya da yeşil rengini alıyorlar. Kısa süre sonra ise büyük denizlere göç etmeye başlıyorlar ve giderek yavru yılan balıklarına dönüşüyorlar” diye konuştu.



