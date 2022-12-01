Anne-kızın yolculuğu kötü bitti! İki araca çarptılar... 'Şoktayım hala'

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilin sürücüsü D.Ç. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce O.Z. yönetimindeki servis minibüsüne ardından N.Ö. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada D.Ç. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü D.Ç. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan anne D.Ç. ile yanındaki koltukta oturan kızı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

"KARŞI YÖNDEN GELİP SOLLAMA YAPTI"

Hafif ticari araç sürücüsü N.Ö., "Normal yolumda seyrederken iki genç kızmış ben sonradan gördüm. Karşı yönden gelip sollama yaptı. Sollama yapınca önümüzdeki minibüse vurup sonra bana kafayla giriyor. Anlayamadım ben yani. Ben şoktayım hala" dedi.

"KARŞIMIZDAN GELDİ"

Servis şöförü O.Z. ise,"Sol tarafın şeridi kapalıydı. Aynı bu şekilde trafik vardı. Biz de karşı yöne doğru gidiyorduk. Karşımızdan geldi. Ben kaldırıma doğru yanaştım. Arabayı vurdum ki artık geçsin diye. Geçmeden benim bu tarafa vurdu. Benden sekince karşı yola geçti. Oradan da bu tarafa sekti. Arkamdaki aracı vurdu. Ondan sonra zikzak çizerek gitti. Vuran araçta 2 kişi vardı. Benim arkamdakinde 2 kişi vardı. Zaten şoförü sıkıştı içeride. Yani hızı en az 90-100 vardı. Kavga ediyorlardı ve hiç kaçmıyorlardı. Karşısından geliyorum kaçmıyor" diye konuştu. (DHA)

