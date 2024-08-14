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  4. Anne oğulu canlandırıyorlardı... Dizi setinde bomba aşk iddiası! Aslı Mavitan ve Recep Usta aşk mı yaşıyor? Yaş farkı dikkat çekti

Anne oğulu canlandırıyorlardı... Dizi setinde bomba aşk iddiası! Aslı Mavitan ve Recep Usta aşk mı yaşıyor? Yaş farkı dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.08.2024 12:55
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Oyuncu kadrosunda Celil Nalçakan, Cüneyt Mete ve Ahu Yağtu gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi final yapar yapmaz dizi setinden dedikodular gelmeye başladı. Dizide Anne oğulu canlandıran Aslı Mavitan ve Recep Usta'nın aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İkilinin bir süredir birlikte tatil yaptığı iddia edildi.

MYNET-Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim final yapar yapmaz dizi setinden dedikodular magazin gündemine bomba gibi düştü. Dizide Ayla ve Berk rolünde anne-oğulu canlandıran Aslı Mavitan ve Recep Usta bir süredir aşk yaşadığı iddia edildi.

Sette tanışan ikili dizinin finalinin ardından sosyal medyada dedikodulara neden oldu.

FOTO

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Magazin yorumcusu Yağmur Çevik'in eşi İlhan Çevik'in magazin sayfasına ikilinin Bodrum tatilinden görüntüleri yayınlandı. O görüntüler kısa sürede gündem oldu.

blog yağmuru

YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Aslı Mavitan ve Recep Usta arasındaki yaş farkı dikkat çekerken aşk iddialarının doğru olup olmadığına dair taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi. Aslı Mavitan 43, Recep Usta ise 26 yaşında.

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kardeşlerim
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