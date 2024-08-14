Anne oğulu canlandırıyorlardı... Dizi setinde bomba aşk iddiası! Aslı Mavitan ve Recep Usta aşk mı yaşıyor? Yaş farkı dikkat çekti

MYNET-Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim final yapar yapmaz dizi setinden dedikodular magazin gündemine bomba gibi düştü. Dizide Ayla ve Berk rolünde anne-oğulu canlandıran Aslı Mavitan ve Recep Usta bir süredir aşk yaşadığı iddia edildi.

Sette tanışan ikili dizinin finalinin ardından sosyal medyada dedikodulara neden oldu.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Magazin yorumcusu Yağmur Çevik'in eşi İlhan Çevik'in magazin sayfasına ikilinin Bodrum tatilinden görüntüleri yayınlandı. O görüntüler kısa sürede gündem oldu.

YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Aslı Mavitan ve Recep Usta arasındaki yaş farkı dikkat çekerken aşk iddialarının doğru olup olmadığına dair taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi. Aslı Mavitan 43, Recep Usta ise 26 yaşında.