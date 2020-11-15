Anne olmak için gün sayan Ceyda Ateş kızının adının anlamını açıkladı!

2019 yılında uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Buğra Toplusoy ile Miami’de evlenen Ceyda Ateş son dönemde annelik heyecanını yaşıyor. Eşinin işi nedeniyle Miami’ye yerleşen başarılı oyuncu hamilelik sürecine ilişkin samimi açıklamalar yaptı. Doğuma 2 haftadan az bir süre kaldığını belirten Ceyda Ateş, sevenlerine doğumdan sonra ekranlara döneceğinin müjdesini verdi. Kendisinin ve yakın çevresinin hamileliğine inanmadığını ifade eden güzel oyuncu kızına adı olan Talya’nın anlamını açıkladı.

‘ALFABETİK ANLAMI DA ÖNEMLİ’

Uzun süre isim arayan Ceyda-Buğra Toplusoy çifti ailelerine katılacak kızlarına Talya ismini vermeyi kararlaştırdı. Karnı burnunda ünlü isim Talya adının anlamını ise, “Sonbaharı müjdeleyen, şans bereket ve hayvanlar aleminin kraliçesi” olarak açıkladı.

Ceyda Ateş’in eşi Buğra Toplusoy ise Talya adının alfabetik olarak önem taşıdığını da belirtti. Ailesindeki bütün kadınların, eşi ve kendisinin isminin ‘A harfi’ ile bittiğini ifade eden Toplusoy, Talya adını seçerken bu detaya dikkat ettiklerini de söyledi.



