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  4. Anne olmak için gün sayıyor! Ünlü oyuncu Burcu Biricik deniz sezonunu açtı

Anne olmak için gün sayıyor! Ünlü oyuncu Burcu Biricik deniz sezonunu açtı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
03.04.2024 19:53
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Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Nalan' karakteri ile hafızalara kazınan Burcu Biricik deniz sezonunu açtı. 5 aylık aylık hamile olan Biricik kırmızı bikinisiyle verdiği pozlarını paylaştı.

Son olarak Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Nalan' karakteri ile hafızalara kazınan Burcu Biricik sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Deniz sezonunu açan güzel oyuncu sahil pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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2016 yılında nikah masasına oturduğu Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan Burcu Biricik, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor.

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Kız bebek bekleyen ve hamileliğinin dördüncü ayında olan ünlü isim bu süreçte oyunculuğa ara verdi.

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Deniz sezonunu açan güzel oyuncu erkek kardeşiyle poz vererek, "Deniz sezonunu açtık dayımızla" şeklinde not düştü.

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Burcu Biricik biricik karakteri
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