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  4. Anne olmaya hazırlanan Hailey Bieber bakın ne aşermiş! 'Yargılamak yok' diyerek paylaştı

Anne olmaya hazırlanan Hailey Bieber bakın ne aşermiş! 'Yargılamak yok' diyerek paylaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.05.2024 10:46
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Justin Bieber ile uzun süredir mutlu bir evliliği olan Hailey Bieber geçtiğimiz haftalarda hamileliğini duyurmuştu. 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Hailey Bieber'in hamilelik pozları ise çok konuşulmuştu. Ünlü isim şimdi de aşerdiği yiyeceğini gösterdi ve 'yargılamak yok' notu ile paylaştı...

Anne olmaya hazırlanan Hailey Bieber bakın ne aşermiş! 'Yargılamak yok' diyerek paylaştı

Gösteri dünyasının en ünlü çiftlerinden biri olan Hailey Bieber ile Justin Bieber, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleri süren Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Bieber, geçtiğimiz hafta bebek beklediklerinin müjdesini verdi.

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Paylaştıkları fotoğraflarda eşine poz veren Hailey Baldwin'in karnının iyice belirginleştiği görülmüştü.

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BAKIN NE AŞERMİŞ!

İlk kez anne ve baba olacak olmanın heyecanını yaşayan ünlü çiftten Hailey Bieber bu defa ne aşerdiğini takipçileri ile paylaştı.

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Bieber, üzerinde turşu ve acı sos olan yumurta salatası atıştırmalığını paylaştıktan sonra; "Şu anda en büyük arzum. Yargılamak yok!" diye yazdı.

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Justin Bieber hailey bieber
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